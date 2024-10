Müller disputa título da Porsche Carrera Cup na preliminar da F1

A decisão da temporada de 2024 da Porsche Carrera Cup chegou e o piloto Marçal Muller depende apenas “das próprias pernas” para sair de Interlagos com seu primeiro título como representante da marca oficial de tinta automotiva da categoria.

Com 214 pontos somados nas 10 corridas disputadas até o momento na temporada, o gaúcho do carro #544 entra na etapa de gala da Porsche Cup empatado com Miguel Paludo na liderança. Porém, se considerar os resultados sem descartes, Muller lidera por nove pontos.

A categoria principal da Porsche Cup disputa suas duas últimas baterias na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1 e Muller, que já venceu na etapa mais esperada do ano, busca o título dependendo apenas dos próprios esforços para se sagrar o grande campeão de 2024.

A etapa da Fórmula 1 apresenta algumas particularidades de regulamento diferentes do restante da temporada. Os pilotos terão apenas 1 treino livre para se adaptar ao novo asfalto do Autódromo de Interlagos, que foi completamente recapeado para a categoria rainha. O formato do classificatório também foi alterado.

Como previsto em regulamento, nas duas últimas etapas da temporada, o grid invertido deixa de existir e os pilotos da categoria precisarão de duas voltas rápidas nos 4.309m do Autódromo de Interlagos para definir suas posições de largada. A corrida 1 acontece no sábado e a bateria decisiva da temporada no domingo.

“A expectativa é a melhor possível, estamos com chances reais de brigar pelo título na preliminar da Fórmula 1. Agora vamos trabalhar para construir um bom resultado, fazer uma boa classificação e corridas limpas para somar bons pontos e conquistar o título, meu terceiro e o primeiro com a Farben".

