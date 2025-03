O Motorsport Network, principal conglomerado de mídia especializado em automobilismo do mundo, anuncia nesta quarta-feira (19) a renovação do acordo com a Porsche Cup Brasil para a transmissão e cobertura da temporada 2025 da categoria, quando comemora seu aniversário de 20 anos.

A Motorsport.tv, principal plataforma de streaming de vídeos do mundo dedicada ao esporte a motor, chegou ao mercado brasileiro no primeiro semestre de 2024 com a Motorsport.tv Brasil no YouTube, consolidando as operações da maior produtora de conteúdo autoral sobre automobilismo do mercado brasileiro, com acervo de vídeos e programação semanal ao vivo, que engloba Fórmula 1, MotoGP e as principais categoria do esporte a motor nacional.

O acordo com a Porsche Cup Brasil representa a importância do automobilismo nacional neste ecossistema, com as transmissões das etapas da temporada 2025 em português na Motorsport.tv Brasil no YouTube. A Porsche também estará presente na programação ao vivo do canal, com entrevistas e conteúdos especiais. Além disso, a categoria terá cobertura no site e nas redes sociais do Motorsport.com

Em 2025, a Porsche Cup celebra seu aniversário de 20 anos com um calendário bastante especial. A categoria inicia suas nove etapas com duas disputas no Velocitta, antes de uma visita a Interlagos no final de abril. Depois, a categoria segue para uma pernada europeia, com etapas sprint e endurece em Portimão (julho) e Estoril (agosto). A temporada 2025 chega ao fim em Interlagos, na preliminar do GP de São Paulo de F1 e com os 500km de Interlagos em novembro.

“Próximo de completar 20 anos, a Porsche Cup se consolidou como uma referência do automobilismo nacional até mesmo fora do país. Por isso, é motivo de orgulho para nós manter uma parceria que segue forte desde 2020”, disse Felipe Motta, CCO do Motorsport.com Brasil. “A temporada 2025 promete ser especial, com as celebrações dos 20 anos e um calendário marcado por provas internacionais em circuitos clássicos, que prometem entregar grandes disputas, que mal podemos esperar para ver na Motorsport.tv Brasil. Fiquem ligados, porque teremos muitas novidades”.

O acordo é válido já a partir deste fim de semana, com a transmissão das provas da etapa do Velocitta, que abre a temporada 2025.

Sobre o Motorsport.com:

O Motorsport.com, de propriedade da GMF Capital, é uma plataforma digital líder global dedicada a cobrir o mundo do automobilismo. Com uma rica mistura de notícias, análises, conteúdo em vídeo e cobertura ao vivo, serve como a fonte principal para milhões de fãs e profissionais que buscam o que há de mais recente na Fórmula 1, NASCAR, MotoGP e muito mais.

Maior plataforma do mundo na cobertura do setor, está presente no Brasil desde 2015, tornando-se referência no País pelas coberturas via site, YouTube e podcasts, sempre figurando entre os mais destacados veículos de automobilismo e motociclismo, tanto nacional quanto globalmente.