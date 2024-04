Antonella Bassani retorna a um palco especial em sua carreira na Porsche Cup Brasil. Com o segundo encontro do ano da categoria acontecendo no Velocitta, a piloto Mobil reencontra a pista onde registrou sua primeira pole-position e a primeira pole de uma mulher na história da categoria dos carros de competição mais produzidos do planeta.

Em segundo no campeonato depois de vencer a corrida 2 e subir ao pódio na abertura da temporada em Goiânia, Antonella chega ao traçado de 3.493m do interior paulista com a cabeça e o foco voltados para a liderança da tabela de pontos.

Quatro tentos separam a catarinense do topo da tabela e o histórico em Mogi Guaçu pesa a seu favor. Em sua estreia no técnico traçado paulista, Antonella terminou em segundo a primeira corrida e brigou pelo pódio na segunda bateria.

Atual campeã do certame, Antonella Bassani e a equipe 100% feminina do Porsche #72 abrem as atividades de pista na quinta-feira com os treinos opcionais. Sexta é novamente dedicado aos ensaios que antecedem a classificação na manhã de sábado e a corrida 1 na tarde do mesmo dia. No domingo o encerramento da etapa acontece com a segunda bateria, que tem a formação do grid definida pela inversão de 6 a 8 pilotos.

""Eu espero uma Antonella muito competitiva aqui no Velocitta", disse. "É a pista da minha primeira pole-position, então estou muito confiante para andar bem aqui de novo. Tive uma grande evolução do ano passado para este ano e quero colocar toda essa experiência em jogo para ver o quanto evolui aqui no Velocitta".

"O objetivo é somar bons pontos pensando no campeonato e na briga pelo título. Importante também ir com cautela e não tentar andar mais do que o carro, para evitar as confusões e toques desnecessários durante a corrida. Consistência é a chave para chegar bem no fim do campeonato".

A categoria tem transmissão do Motorsport.com na classificação e nas corridas do fim de semana.

