A Porsche Cup retoma a temporada 2024 neste final de semana com a disputa da segunda etapa do campeonato de corridas Sprint, marcada para o Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Piloto da EMS Racing, Léo Sanchez parte empolgado para a visita da categoria ao interior paulista após conquistar um pódio na rodada dupla de Goiânia, em março. Na ocasião, o piloto foi o segundo colocado da divisão Rookie da Carrera Cup, a principal categoria do campeonato.

O piloto do Porsche número 16 disputa nesta temporada todas as etapas da Porsche Cup, o que inclui os seis encontros da categoria para corridas curtas e também as três etapas de endurance da Porsche Cup. Para este final de semana, Sanchez destaca a experiência no Velocitta em outras categorias e mira repetir o bom desempenho obtido na capital goiana.

“O Velocitta é uma pista em que eu já andei muitas vezes. É uma pista que eu chego com grandes expectativas. Vamos aguardar os treinos livres, mas tenho boas perspectivas para este final de semana”, disse Léo Sanchez, que tem o patrocínio da EMS.

A programação da Porsche Cup no Velocitta será aberta na sexta-feira (5) com os treinos livres, enquanto o sábado terá a classificação e a primeira corrida do final de semana. A segunda etapa do campeonato da Sprint Challenge será encerrada no domingo com a corrida 2. O Motorsport.com exibe a etapa ao vivo.

DONA da F1 COMPRA MotoGP: CELSO MIRANDA e FAUSTO MACIEIRA discutem EFEITOS e o futuro das categorias

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast #4 debate compra da MotoGP / Dorna Sports pela Liberty Media

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!