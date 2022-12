Carregar reprodutor de áudio

Pela segunda vez consecutiva no Porsche Endurance Challenge, a pole-position ficou com o carro #8, de Werner Neugebauer e Ricardo Zonta.

No quali realizado nesta sexta-feira, Werner foi o mais veloz com mais de meio segundo de margem sobre seu perseguidor mais próximo. Zonta então assumiu a máquina e, com uma tocada segura, garantiu a repetição da pole conquistada em Goiânia na etapa passada.

O Porsche #26, de Christian Hahn e Diego Nunes cravou a segunda melhor média do quali. Liderando na Carrera Sport, o #70 de Lucas Salles e Rafael Suzuki parte em terceiro, ao lado do #1, da dupla líder do campeonato, formada por Alceu Feldmann e Gui Salas. Já o #88, de Georgios Frangulis e Cesar Ramos, completa o top5. A pole na Carrera Rookie ficou com o #888, de Lineu Pires, Vitor Meira e Beto Gresse, com o décimo lugar no geral.

O quali da Challenge foi um dos mais movimentados de 2022, com o grupo A correndo em pista seca e o B debaixo de chuva forte e com desafiadora situação de visibilidade.

No fim prevaleceu o #145, do trio Carlos Renaux, Luiz Razia e Pedro Costa. Eles partem ao lado do #777, de Josimar Junior e Sergio Ramalho. Em terceiro vem o #34 de Ricardo Fontanari, Matheus Iorio e Christian Fittipaldi. A seguir alinha o #66 de Sadak Leite e Fabio Carbone (o melhor carro na classe Rookie). Completa o top5 o #199, de Nelson Marcondes e Renan Guerra.

A corrida de 500 km tem previsão de 117 voltas e largada marcada para 15h, com transmissão ao vivo pelo Sportv 3, canais da Porsche Cup, Motorsport.com e flashes na Band.

Além dos títulos do Endurance Challenge nas classes Carrera, Challenge, Carrera Sport, Challenge Sport, Carrera Rookie e Challenge Rookie, serão declarados também os campeões overall, em pontuação que combina os tentos de cada competidor nos campeonatos de curta e longa duração em 2022.

A corrida tem previsão de cinco pit-stops obrigatórios, todos com troca mandatória de pilotos. O primeiro segmento termina na volta 59 e confere pontuação às equipes que já tiverem feito suas paradas obrigatórias.

Para apuração do títulos do Endurance Challenge, são considerados apenas os cinco melhores segmentos dos seis previstos para as provas de longa duração na temporada – inovação do regulamento, o descarte consagrado no certame de sprint, agora vigora também no Endurance Challenge.

Os qualis

Carrera

A pista foi aberta com os pilotos do Grupo A, de menor BoP em cada tripulação. Com cinco minutos de sessão, o mais rápido era Adroaldo Weisheimer com o carro #73. Contudo, teve seu tempo superado por Leo Sanchez, Gustavo Farah, Rouman Ziemkiewicz e Bruno Campos.

Os tempos então foram caindo rapidamente. Alceu Feldmann entrou na casa de 1:37, depois Jeff Giassi e Lucas Salles repetiram o feito. A 3 minutos da bandeirada, Giassi cravou 1:36.977, com vantagem de 0.190 sobre Lucas Salles. Na sequência Georgios Frangulis assumiu o segundo lugar –que virou terceiro com Paludo cravando 1:37.105.

Na volta da bandeirada, Christian Hahn assumiu a liderança com 1:36.738. Werner Neugebauer era segundo, 0.147 atrás. Mas ainda havia tempo para o piloto do #8 evoluir, fechando a sessão com 1:36.140 e abrindo importantes 0.598 sobre Hahn na tentativa de repetir a pole de Goiânia. Paludo, Giassi e Lineu Pires fecharam o top5.

À exceção do temporal estabelecido por Werner, logo atrás, do segundo ao 13º na sessão, o intervalo foi inferior a 1s. O sol deu trégua no intervalo entre os grupos e o tempo nublou para a segunda metade do quali da Carrera - tanto que os carros passaram a usar os faróis acesos.

Enzo Elias foi o primeiro a cravar um tempo competitivo, com 1:36.247 a cinco minutos do fim da sessão. Dois minutos mais tarde, Galid Osman inaugurou a casa de 1:35, cravando 1:35.920, até então o melhor tempo do dia. Zonta então assumiu a liderança com o carro #8, baixando em mais de 0.3s a marca de Galid. Aí Rubens Barrichello mostrou suas credenciais, registrando 1:35.404.

No ranking final do grupo, a ordem dos cinco primeiros foi Barrichello, Gabriel Casagrande, Allam Khodair, Gui Salas e Enzo Elias. Mas o #80 foi penalizado com a perda da melhor volta por atrapalhar um concorrente. Assim Alan Hellmeister foi promovido ao top5

Zonta fechou a sessão em sexto após a punição, garantindo a pole para o #8 em dupla com Werner graças à média 1:35.973. No grupo B, 20 carros ficaram separados por apenas 0.857s, sendo que Diego Nunes e João Gonçalves registraram rigorosamente a mesma marca, 1:36.000.

Challenge

Os nove carros da gerção 991.2 abriram o quali e logo Ricardo Fontanari tratou de anotar 1:39.342. Ayman Darwich vinha em segundo até três minutos da bandeirada, quando teve seu tempo superado por Carlos Renaux. Fontanari liderou até a volta da bandeirada, quando Renaux deu o troco sendo o único carro na casa de 1:38 e abrindo 0.371 sobre o #34.

Darwich, Nelson Marcondes e Josimar Junior completaram o top5. No intervalo para o Grupo B, algumas gotas de chuva começaram a pingar na reta de Interlagos. Os carros chegaram a se posicionar no ponto de saída do pitlane com pneus slick, mas a garoa virou chuva e foi necessária a troca para pneus de piso molhado. Com condições de visibilidade muito desafiadoras, quem iniciou a sessão ditando o ritmo foi Gabriel Robe, a bordo do carro #14, com o tempo de 1:46.448.

Fabio Carbone era segundo, a 0.555, com Sergio Ramalho em terceiro, àquela altura dando a pole para o carro #777 por meros 0.007s de vantagem sobre o tempo combinado dos pilotos do #34. A seguir Ramalho conseguiu melhorar mais um pouco, assumindo o segundo lugar no grupo com 1:46.941.

Luiz Razia baixou sua marca, conservando a oitava posição no grupo. Mas o avanço no tempo foi suficiente para desbancar a média do carro #777 na liderança do ranking por 0.055s e levar o carro #145 para a posição de honra na classe Challenge. À dupla Josimar Junior e Sergio Ramalho restou a pole na Challenge Sport, com o #66, de Sadak Leite e Fabio Carbone na pole da Rookie.

“Foi uma boa volta. Tenho que ser sempre exigente porque aqui precisa e temos que evoluir constantemente. Saí um pouco mais tarde e peguei carros rápidos vindo atrás. Mudei um pouco do procedimento de quali para não atrapalhar ninguém e consegui minha volta justamente na última tentativa. É uma corrida de 4 horas, o quali importa menos. Mas estamos em terceiro no campeonato ainda com chance e vamos com tudo amanhã", analisou Werner Neugebauer.

“Hoje estou satisfeito com a minha volta. Na última etapa em Goiânia deixei a desejar um pouco no quali e fomos pole graças ao esforço do Werner. Aqui hoje fomos bem os dois, com tempos quase idênticos e estou muito feliz com mais uma pole", ponderou Zonta

“Muito especial correr em Interlagos. Sinto uma gratidão no peito. Nasci praticamente dentro da pista. Me sinto em casa e tenho essa gratidão. Saí e o carro estava bom, daí escutei aquela ‘vozinha na cabeça’ falando ‘só vai e aproveita’. Estou muito contente", destacou Barrichello.

“Tenho que agradecer todo o estafe da Porsche e meus companheiros. O Chrisitan, Pedrinho e Matheus fizeram uma nave e a mim coube apenas guiar", agradeceu Fontanari.

“Fiquei superfeliz. Sabia que estava rápido e vinha animado pelos treinos. Acabei atrapalhado em três voltas, então vinha meio agoniado na última tentativa. Inclusive tiver que fazer uma ultrapassagem no Bico de Pato na volta da pole. Então fico bem satisfeito realmente. Só falta agora o resultado de amanhã, já conseguimos a pole hoje e o resultado foi fruto de um bom trabalho do time. Vamos estudar bem a estratégia e planejar a prova amanhã", disse Renaux.

“Hoje não precisei nem sofrer, porque o Carlos fez um tempo que superou o tempo de referência. Fiquei de fora e curti demais. Ele é um grande amigo, praticamente parte da minha família e sei que vamos disputar a vitória amanhã", enfatizou Costa.

“Carlinhos fez um grande trabalho no seco. Tínhamos dificuldade de acertar o carro e o Carlinhos achou o acerto e fez um grande trabalho. Eu tive a missão de ficar na pista no molhado, até poderia ter feito um pouco melhor, mas o Carlinhos havia feito uma boa parte do trabalho e foi o suficiente para colocar a equipe na frente”, fechou Razia.

Grid – Endurance Challenge – 500 km Interlagos

#8 Werner Neugebauer e Ricardo Zonta 1:35.973 #26 Christian Hahn e Diego Nunes +0.396 #70 Lucas Salles, Rafael Suzuki e Fran Lara* +0514 #1 Alceu Feldmann e Guilherme Salas +0.532 #88 Georgios Frangulis e Cesar Ramos* +0.574 #7 Miguel Paludo e Dennis Dirani +0.585 #116 Marcelo Hahn e Allam Khodair* +0.599 #3 Franco Giaffone e Rubens Barrichello* +0.626 #99 Jeff Giassi e Nicolas Costa +0.646 #888 Lineu Pires, Beto Gresse e Vitor Meira** +0.676 #85 Eduardo Menossi, Pedro Boesel e Sergio Sette Câmara* +0.682 #77 Francisco Horta, William Freire e Pedro Aguiar* +0.695 #80 Rouman Ziemkiewicz, Gabriel Casagrande e Renan Pizii* +0.703 #73 Adroaldo Weisheimer e Enzo Elias** +0.764 #87 Nelson Monteiro, Alan Hellmeister e JP Mauro** +0.832 #17 Leonardo Sanchez, Átila Abreu e Marçal Muller** +0.939 #25 Paulo Sousa e Galid Osman** +1.054 #33 Bruno Campos, Giuliano Losacco e Ricardo Maurício** +1.064 #121 João Barbosa e João Gonçalves** +1.065 #9 Edu Guedes, Carlos Ambrósio e Caio Collet** +1.107 #44 Gustavo Farah e Sebastian Moreno** +1.365 #145 Carlos Renaux, Luiz Razia e Pedro Costa +7.322 #777 Josimar Junior e Sergio Ramalho* +7.377 #34 Ricardo Fontanari, Matheus Iorio e Christian Fittipaldi +7.454 #66 Sadak Leite e Fabio Carbone** +7.547 #199 Nelson Marcondes e Renan Guerra +7.576 #555 Ayman Darwich e Sergio Jimenez +7.694 #14 André Gaidzinski, Nasser Aboultaif e Gabriel Robe** +7.982 #74 Piero Cifali e André Bragantini Junior** +8.735 #002 Junior Dinardi e Yuri Alves** +10.093

*Sport

**Rookie