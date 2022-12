Carregar reprodutor de áudio

O piloto gaúcho Werner Neugebauer tem mais uma marca importante para comemorar na temporada 2022. Das 11 sessões de classificação que o piloto participou nesta temporada, em cinco oportunidades ele foi o mais rápido e largou da posição de honra do grid.

Nesta sexta-feira (2), em Interlagos, na capital paulista, Neugebauer e Ricardo Zonta ficaram com a pole position pela segunda vez consecutiva no campeonato Endurance da Porsche Carrera Brasil.

Combinados, os pilotos ficaram com uma média de 1min35s806, sendo que Neugebauer foi o mais rápido entre os pilotos regulares. A largada para os 500 Km de São Paulo está prevista para 15h deste sábado (3) e deve terminar no início da noite.

Para Werner, a pole é apenas um detalhe para uma corrida longa, mas é sempre bom começar um fim de semana com bons resultados.

"Foi uma boa volta. Tenho que ser sempre exigente porque aqui precisa e temos que evoluir constantemente. Saí um pouco mais tarde e peguei carros rápidos vindo atrás. Mudei um pouco do procedimento de quali para não atrapalhar ninguém e consegui minha volta justamente na última tentativa".

"É uma corrida de 4 horas, o quali importa menos. Mas estamos em terceiro no campeonato ainda com chance e vamos com tudo amanhã”, disse o piloto que foi campeão Sprint em 2018 e Overall em 2019.

Ricardo Zonta, que tem passagem pela Fórmula 1 e pelas principais categorias do automobilismo mundial, se “reencontrou” com o carro em Interlagos.

“Em Goiânia eu tinha deixado um pouco a desejar, mas conquistamos a pole. Aqui em Interlagos os dois viraram tempos muito próximos e conseguimos garantir a pole numa pista que todo mundo anda muito rápido. Aqui é a escola que todo mundo consegue tirar nota boa, então estou muito feliz com o trabalho da nossa equipe. Essa pole é muito importante”, disse Ricardo Zonta.

Essa é a quinta pole de Werner na temporada 2022. Além dessas, o piloto do Porsche GT3 992 #8 soma outras quatro poles em sua carreira, totalizando nove em sete temporadas na categoria.

Para a temporada 2022, Werner Neugebauer representa a Mahrte Racing Team e tem apoio da helloo.

Grid – Endurance Challenge – 500 km Interlagos (top 10)

1.#8 Werner Neugebauer e Ricardo Zonta 1:35.973

2. #26 Christian Hahn e Diego Nunes +0.396

3. #70 Lucas Salles, Rafael Suzuki e Fran Lara* +0514

4. #1 Alceu Feldmann e Guilherme Salas +0.532

5. #88 Georgios Frangulis e Cesar Ramos* +0.574

6. #7 Miguel Paludo e Dennis Dirani +0.585

7. #116 Marcelo Hahn e Allam Khodair* +0.599

8. #3 Franco Giaffone e Rubens Barrichello* +0.626

9. #99 Jeff Giassi e Nicolas Costa +0.646

10. #888 Lineu Pires, Beto Gresse e Vitor Meira** +0.676

