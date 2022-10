Carregar reprodutor de áudio

Neste domingo Nelsinho Piquet e Rodrigo Mello completaram a segunda etapa da Porsche Endurance, em Goiânia, na sexta colocação. A dupla largou que largou do sétimo lugar do grid ocupa o quarto lugar na tabela do campeonato.

Piquet Jr que compete novamente em Goiânia no próximo fim de semana, pela Stock Car, fará um teste com o LMP2 em que competirá pela United Autosports em 2023 nos próximos dois dias, em Algarve.

Partindo do sétimo lugar sob comando de Rodrigo Mello, a dupla completou a primeira volta em 11º lugar após confusão na largada. O safety car foi acionado e a relargada aconteceu duas voltas mais tarde.

Rodrigo Mello não perdeu tempo e recuperou duas posições superando Jeff Giassi e Rena Pizii.

Na 16ª volta o tricampeão da Porsche Cup trazia o carro #29 em décimo lugar, poupando equipamento no forte calor de Goiânia. Na sequência Mello seguia na pista enquanto as primeiras duplas faziam o pit stop e ocupava o oitavo lugar.

Na vigésima volta Piquet Jr assumiu o carro e voltou para a pista na 19ª colocação. O primeiro campeão mundial da Fórmula E foi escalando posições e na 29ª volta era o 11º colocado, alguns pilotos ainda precisavam fazer sua parada obrigatória.

Na sequência Piquet Jr avançou na prova e era o oitavo colocado. No giro 36 o piloto fez ótima ultrapassagem sobre Francisco Horta e era o sétimo.

Piquet seguia ganhando posições e após 40 voltas completadas já ocupava o quinto lugar, posição em que completou o primeiro segmento da corrida. Quatro giros mais tarde o primeiro brasileiro a vencer uma corrida da NASCAR foi para os boxes e entregou o carro para Rodrigo Mello que retornou para a pista na 11ª colocação.

Mello tinha um bom ritmo e avançou para o top-10 da prova enquanto alguns carros ainda precisavam fazer a parada obrigatória. Na 59ª volta o piloto ocupava o sétimo lugar e duas voltas mais tarde era o sexto.

Na volta 63 Rodrigo Mello encerrou seu stint e Piquet Jr voltou para a pista em busca do pódio para a dupla. Nelsinho retornou no 15º lugar enquanto muitos concorrentes ainda precisavam fazer o pit stop.

Faltando nove voltar para o fim o único brasileiro a conquistar uma medalha nos X-Games em esporte a motor era o oitavo colocado. Quatro giros mais tarde era o sétimo novamente.

Nelsinho vinha tirando a vantagem dos concorrentes e na penúltima volta assumiu o sexto lugar, posição em que recebeu a bandeira quadriculada.

“Foi uma corrida boa, o Mello sofreu um pouco com o balanço do carro, acho que não conseguimos entregar para ele um carro com um balanço confortável e erramos neste ponto", disse Piquet. "Fora isso fizemos nosso máximo, o primeiro stint não foi tão bom, mas o segundo foi bem melhor. Em Interlagos vamos buscar a vitória e tentar subir o máximo possível no campeonato".

“Agora já saio direto para Portugal para testar o LMP2 que vou correr ano que vem, na sequência volto para a etapa da Stock Car. Estou muito animado em voltar a pilotar um protótipo depois de uns 5 anos e estou ansioso para chegar em Algarve e pilotar".

“Foi uma corrida bem difícil, no segundo stint não achamos o acerto e isso nos tirou do pódio", disse Mello. "Mas acho que mostramos velocidade e o desempenho está aí, então é continuar acreditando e vamos para cima em Interlagos".

O próximo compromisso de Nelsinho Piquet e Rodrigo Mello pela Porsche Endurance acontece no dia 03 de dezembro, em Interlagos.

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast: feitos da RBR podem ser 'manchados' por violação do teto de gastos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: