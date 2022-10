Carregar reprodutor de áudio

A segunda etapa do campeonato Endurance da Porsche Cup Brasil foi disputada na tarde deste domingo (16) em Goiânia (GO) sob muito calor: 33 graus ambientes e 56ºC no asfalto, segundo aferições da Fremax, fornecedora oficial dos discos de freio da categoria. E largando da terceira posição, a vitória no final ficou, novamente, com a dupla formada por Alceu Feldmann e Guilherme Salas.

Nem o calor no asfalto goiano foi empecilho para os pilotos imprimirem forte ritmo do início ao fim da prova. Em condições assim, especialmente em provas de longa duração, os pneus e os freios são os itens mais exigidos dos avançados Porsche 911 da geração 992.

E na atual configuração dos carros, os discos de freio fornecidos à categoria pela Fremax são capazes de suportar mais de 700ºC por períodos prolongados sem afetar o desempenho e a segurança do conjunto.

A prova, de 79 voltas ou 2h45min, foi concluída em 2h12min, o que dá a dimensão do ritmo adotado pelos pilotos. A corrida foi disputada desde o início. Saindo da pole position, Ricardo Zonta administrou os ataques de Christian Hahn, do próprio Salas e também de Enzo Elias para se manter na ponta até a primeira parada obrigatória, quando entregou o carro a Werner Neugebauer.

A disputa transcorreu com várias trocas de posição até Hahn e, depois, Zonta, terem de fazer uma parada não programada para troca de um pneu furado.

Miguel Paludo e Dennis Dirani, que haviam largado da sexta posição, imprimiam um ritmo alucinante visando recuperar terreno.

Chegaram a liderar parte da corrida – assim como a dupla Enzo Elias/Adroaldo Weisheimer, que “venceu” o primeiro segmento da corrida – na volta 40 das 79 programadas, é computado um resultado que já distribui uma pontuação menor aos 20 primeiros colocados. Feldmann e Salas fecharam a primeira parte da prova em segundo, com Werner/Zonta em terceiro, Paludo/Dirani em quarto e Rodrigo Mello/Nelsinho Piquet em quinto.

Só uma intervenção do safety car foi necessária na prova: foi breve e logo na primeira volta da corrida, quando o carro de Piero Cifali e André Bragantini Junior bateu forte na proteção logo na largada.

Nas voltas finais, Dennis Dirani imprimiu forte ritmo na caça ao líder Feldmann, tirando entre 0s3 e 0s6 por volta. Quase conseguiu: reduziu de pouco mais de oito segundos para 2s860 a diferença que o separava do líder Alceu Feldmann.

Assim, segunda vitória na temporada do Endurance para Feldmann e Salas, com Paludo e Dirani em segundo e a dupla formada por Jeff Giassi e Nicolas Costa em terceiro. Georgius Fragullis e Cesar Ramos terminaram em quarto, com Enzo Elias e Adroaldo Weisheimer em quinto. Rodrigo Mello/Nelsinho Piquet, Francisco Horta/William Freire, Werner Neugebauer/Ricardo Zonta, Nelson Monteiro/Allam Hellmeister e Lineu Pires/Beto Gresse fecharam os dez primeiros.

“Eu e o Gui formamos uma dupla muito forte", comentou Feldmann. "A gente se dá muito bem e o clima funciona, tudo acaba convergindo para um resultado positivo. Não foi uma corrida fácil, mas foi relativamente tranquila de se administrar. Administramos mais do que arriscamos. Queria parabenizar toda a Porsche Cup pelo trabalho incrível”.

“Uma disputa muito legal", disse Salas. A gente sabia que nesse calor o nosso carro estava muito bem. Não precisamos gerenciar tanto os freios; era mais com o pneu mesmo, com um desgaste um pouco mais alto por causa da temperatura. Então, em algumas voltas era necessário dar uma aliviada no ritmo. Mas da primeira à última volta estava todo mundo em um ritmo bem rápido, e graças a Deus a gente conseguiu essa vitória".

Na pontuação, agora Feldmann e Salas assumem a liderança com 122 pontos contra 95 de Giassi e Costa e 93 de Neugebauer e Zonta. Mello e Piquet somam 86 pontos enquanto Enzo e Adroaldo são os quintos colocados com 74.

A Porsche Cup volta a se reunir para a etapa Sprint nos dias 12 e 13 de novembro em Interlagos. As provas, preliminares do GP São Paulo de Fórmula 1, definirão os campeões das categorias e classes em 2022.

E no dia 3 de dezembro, o autódromo da capital paulista volta a receber a categoria monomarca mais veloz do país para a definição dos campeões do Endurance, com uma prova de 500 quilômetros.

Acompanhando a evolução dos carros, os discos Fremax também trazem evolução nas galerias de ventilação que aliadas ao alto desempenho da liga Carbon+ para competição, garante uma excelente dissipação de calor e resistência mecânica, suportando assim todas as solicitações das frenagens de alta energia que a categoria exige.

A FREMAX é a fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup desde 2008 e trabalha em conjunto com a categoria para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência, confiabilidade, tecnologia e durabilidade iguais a todos os carros do grid.

Resultado dos 300 Km de Goiânia (top 10):

1. #1 Alceu Feldmann/Guilherme Salas, 79 voltas em 2h11min59s195

2. #7 Miguel Paludo/Dennis Dirani, a 2s860

3. #99 Jeff Giassi/Nicolas Costa, a 16s182

4. #88 Georgios Frangulis/César Ramos, a 19s030

5. #73 Adroaldo Weisheimer/Enzo Elias, a 23s661

6. #29 Rodrigo Mello/Nelson Piquet Jr, a 28s635

7. #77 Chico Horta/William Freire, a 31s847

8. #8 Werner Neugebauer/Ricardo Zonta, a 33s857

9. #87 Nelson Monteiro/Alan Hellmeister, a 34s708

10. #888 Lineu Pires/Beto Gresse, 40s990

Classificação do Campeonato após duas etapas (top 10):

1. #1 Alceu Feldmann/Guilherme Salas, 122 pontos

2. #99 Nicolas Costa/Jeff Giassi, 95

3. #8 Werner Neugebauer/Ricardo Zonta, 93

4. #29 Rodrigo Mello/Nelson Piquet Jr, 86

5. #73 Enzo Elias/Adroaldo Weisheimer, 74

6. #87 Nelson Monteiro/Alan Hellmeister, 65

7. #888 Lineu Pires/Beto Gresse, 62

8. #7 Miguel Paludo/Dennis Dirani, 56

9. #88 Georgios Frangulis/César Ramos, 55

10. #80 Rouman Ziemkiewicz/Gabriel Casagrande, 54

