Porsche Cup: Rodrigo Mello é o novo líder da Carrera Cup Sport

A etapa tripla que a Porsche Cup realizou em Interlagos viu um novo nome assumir a liderança da classe Carrera Cup Sport 4.0 em Rodrigo Mello. O atual campeão da divisão GT3 deixou o templo do automobilismo brasileiro na liderança do campeonato após um fim de semana cheio de desafios e percalços, recompensado com corridas que lhe renderam o primeiro posto na tabela de pontos.

Tudo começou na sexta-feira, dia da primeira corrida do fim de semana, quando Rodrigo se viu sem o Porsche LEGO ® Technic #29, que apresentou problemas e forçou o piloto-advogado a competir com o carro reserva. Mesmo assim, fechou o dia com um terceiro posto.

No sábado, já com seu possante inspirado no brinquedo da lendária marca, Mello correu pensando no campeonato, em suas próprias palavras. E o plano deu certo: um terceiro e um segundo lugares, misturado com a combinação de resultados dos rivais, fizeram Mello encerrar sua jornada com 54 pontos, três a mais que Maurizio Billi e cinco à frente do cara que chegou à Interlagos na liderança, Rodolfo Toni.

"Foi um fim de semana de superação. Briguei com a minha velocidade todos os dias. Não estava com o ritmo que esperava a etapa inteira. Entrei no carro concentrado em me superar em todas as corridas, na garra pura, e o resultado veio. Tanto ontem quanto hoje corri pensando no campeonato, não tentei nada maluco pois sabia da importância que um bom resultado nessas três corridas em questão para a pontuação", destaca o piloto apoiado pela Lego, i2Go, Melcheds e SPontes.

"Claro que vencer corrida é sempre bom, mas sair como primeiro colocado na tabela pode ser considerado uma grande vitória, tendo em conta a qualidade dos meus concorrentes. Mas sei que não tem nada garantido. Essa vantagem não me permite ceder, pelo contrário: agora eu sou a vidraça e virei o alvo principal dos meus rivais. Não nego que isso me estimula a querer acelerar ainda mais!", completa Mello.

A Porsche Cup volta a se reunir em duas semanas, para mais uma jornada tripla do campeonato de Sprint. Goiânia será o palco da quinta etapa, nos dias 16 e 17 de outubro.

Veja como foi o sábado da Porsche Cup em Interlagos