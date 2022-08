Carregar reprodutor de áudio

Werner Neugebauer era o último vencedor da Porsche Cup C6 Bank Mastercard na Argentina. E, com direito a Grand Chelem, repetiu o feito com os novos carros da geração 992 para ser o sexto vencedor diferente em sete corridas da Carrera Cup em 2022.

Em duelo particular com Enzo Elias, Werner foi hábil na tomada de tempo imediatamente atrás do concorrente. Eles então dividiram a primeira fila, com o #8 controlando a prova toda sua margem sobre o #73. Em terceiro terminou Marçal Müller, agora mais líder que nunca.

Ele foi a 126 pontos e agora tem 22 de vantagem sobre Christian Hahn, cujo desempenho foi prejudicado por drive-thru por queima de largada. Outro que teve uma abertura de etapa infeliz foi o heptacampeão Miguel Paludo, que abandonou no início após disputa com Renan Pizii, em incidente que ainda coletou Alceu Feldmann.

A seguir veio a prova da Sprint Challenge, com roteiro parecido: domínio do pole e vitória de ponta a ponta com direito a melhor volta da prova. Melhor ainda para Raijan Mascarello, ele assumiu a liderança no processo. Um dia inesquecível para o piloto do Porsche #80 festejar seu 50º aniversário. Ele foi o primeiro competidor da Sprint Challenge e repetir vitória na temporada.

A corrida marcou também uma formidável jornada do estreante Gustavo Zanon, fechando a prova em sétimo lugar no geral. Isso conferiu ao #33 as vitórias tanto na classe Sport quanto na Rookie.

As corridas desta sexta-feira têm início previsto para as 13h30, com transmissão ao vivo pelo Sportv 3 e canais da Porsche Cup C6 Bank Mastercard em mídia social.

As corridas

Carrera Cup

Werner segurou a dianteira, Elias tentou atacar, mas acabou acossado por Pedro Aguiar, que veio firme por fora.

Em incidentes relacionados, Paludo e Pizii tiveram contato na curva 1 Alceu Feldmann tentou desviar, mas acabou tocando no carro de Paludo atravessado. A seguir Sylvio de Barros e Franco Giaffone também espalharam a trajetória e ficaram parados na área de escape.

O safety-car foi imediatamente acionado, com Werner, Enzo, Muller, Aguiar e Salles no top5.

A relargada veio na volta 4, com os dois primeiros seguros em suas posições. Aguiar chegou a emparelhar com Muller, mas não conseguiu a terceira posição. Em quinto, Salles seguia na liderança da Sport, enquanto Marcelo Hahn, uma posição atrás, liderava pela Rookie.

A dez minutos da bandeirada, os dois ponteiros seguiam batalhando, mas já com margem superior a 1s sobre a disputa pelo terceiro posto entre Muller e Aguiar. Àquela altura, o pega da corrida era pela oitava colocação, entre Chico Horta, Nelson Monteiro e Rodrigo Mello, que fez boa leitura da disputa para avançar.

Na décima volta, Aguiar abusou no ataque sobre Muller e deu uma escapada de pista. Ele voltou para a pista sem danos no carro #20, mas perdeu distância para seguir na batalha com Marçal.

Nos minutos finais, após Marcelo Hahn ir além da zebra, Lineu Pires retomou o sexto lugar e a liderança na classe Rookie. Mas o carro #116 seguia atacando e logo Mello chegou animado para a disputa. Mas Lineu defendeu o sexto lugar, para vencer mais uma vez na Rookie.

Após a cerimônia de pódio, Werner sorteou o número 7, determinando a respectiva inversão de posições para o grid de sexta-feira, com Rodrigo Mello na pole.

“Estou praticamente fora da briga pelo campeonato", disse Neugebauer. "Mas é muito bom vencer, converter a pole em vitória. Não tinha conseguido isso no Velocitta. É muito bom. Como eu falei, meu foco neste ano é o Endurance.”

“Foi uma corrida dura. Mudou bastante a temperatura em relação aos treinos", comentou Elias. "Acredito que foi um pouco mais complicado para alcançar o equilíbrio ideal. A gente tinha um carro bom. Alguma coisa aconteceu ali no início da corrida, um problema na quarta marcha".

"Agora é analisar, mas o carro era bom, o ritmo era bom. É uma boa posição para o campeonato, descontamos dois pontos do líder e mais alguns dos outros. Foi um saldo positivo para a gente e agora é trabalhar para pontuar mais amanhã".

“Com certeza estou muito contente com o campeonato, foi um ótimo resultado esse terceiro lugar considerando o lastro", disse Müller. "Então estou feliz em segurar essa posição que é muito importante para o campeonato. Agora é comemorar com uma aguinha mineral, um bom jantar hoje. Tá bom assim. Minha esposa tá aqui, meus filhos não puderam vir, mas os amigos estão aqui... Dá para a gente se divertir”

Sprint Challenge

Mascarello tracionou bem e sustentou a liderança com Marcondes em seu encalço. Mas o #199 perdeu rendimento no terceiro setor da volta inicial e acabou engolido pelo pelotão. O nome da primeira volta foi o do egípcio Ayman Darwich, avançando de 14º para terceiro na primeira volta.

O safety-car foi acionado no fechamendo da segunda volta, pois pequenos toques no início da prova haviam deixado alguns detritos na pista. Pior para Ricardo Fontanari, Urubatan Junior, Marco Billi, Sadak Leite e Andre Gaidzinski -que tiveram as jornadas comprometidas logo no começo da prova.

Quando veio a relargada na volta cinco, os cinco primeiros eram: Raijan, Tomasoni, Darwich, Marcio Mauro e Daniel Correa.

Correa passou Mauro. Miguel Mariotti veio forte na curva 7, mas acabou escapando enquanto liderava na classe Sport. Na sexta volta, Correa emparelhou com o egípcio por praticamente meia volta, até conseguir a ultrapassagem. Ayman se espremeu sobre a zebra para tentar dar o troco, mas os carros tiveram contato e saíram da pista, arruinando a corrida de ambos.

Mohr avançou para terceiro, com Mauro em quarto e Marcondes de volta ao top5. Em sexto e liderando na Sport vinha Josimar Junior, uma posição à frente de Gustavo Zanon, liderando na Rookie.

A seguir Josimar sofreu furo de pneu na volta 8, perdendo posições e a liderança na Sport para Guilherme Bottura. Zanon então passou Bottura e acumulou as lideranças nas classes Sport e Rookie com o carro #33 em sétimo no geral.

Mascarello levou com segurança até a bandeirada. Tomasoni, Mohr, Marcondes e Mauro completaram o top5. Em sétimo, Zanon levantou as vitórias tanto na Rookie quanto na Sport.

Após a cerimônia de pódio, Mascarello sorteou o número 6. Assim Vina Neves larga na pole na sexta-feira.

“O campeonato que importa", falou Mascarello. "Corrida é bom ganhar, mas o que vai ficar pro resto da vida é o título. Fizemos três comemorações aqui hoje e se Deus quiser terá a quarta. Estou muito feliz. Agora é comemorar com uma aguinha mineral, um bom jantar hoje. Está bom assim. Minha esposa tá aqui, meus filhos não puderam vir, mas os amigos estão aqui... Dá para a gente se divertir”.

“Muito especial", comentou Zanon. "Desde o começo este era o objetivo, nem era fazer o primeiro na Sport, mas andar entre os dez primeiros. Para mim é uma vitória poder fazer isso. Hoje deu certo. Hoje tudo casou, o tempo foi melhorando, na tomada melhorava a cada volta. Estou feliz demais. Nem sei o que falar. Top!”.

Resultados: Carrera Cup

1. #8 Werner Neugebauer 26:36.089

2. #73 Enzo Elias +0.874

3. #544 Marçal Muller +5.711

4. #20 Pedro Aguiar +6.288

5. #70 Lucas Salles* +13.460

6. #888 Lineu Pires** +16.690

7. #29 Rodrigo Mello +18.260

8. #87 Nelson Monteiro** +19.440

9. #16 Renan Pizii +21.457

10. #77 Francisco Horta* +23.286

11. #116 Marcelo Hahn* +23.699

12. #33 Bruno Campos** +32.627

13. #85 Eduardo Menossi* +37.679

14. #88 Georgios Frangulis* +38.156

15. #121 João Barbosa** +38.357

16. #26 Christian Hahn +38.528

17. #9 Edu Guedes** +39.555

18. #25 Paulo Sousa** +46.880

19. #44 Gustavo Farah** +52.434

20. #17 Leonardo Sanchez** +1:32.407

DNF

#80 Rouman Ziemkiewicz*

#1 Alceu Feldmann

#3 Franco Giaffone*

#5 Sylvio de Barros**

#7 Miguel Paludo

*Sport

**Rookie

Sprint Challenge

1. #80 Raijan Mascarello 26:57.842

2. #5 Marcelo Tomasoni +1.962

3. #3 Cristian Mohr +8.006

4. #199 Nelson Marcondes +11.937

5. #11 Marcio Mauro +17.111

6. #20 Vina Neves +20.953

7. #33 Gustavo Zanon** +27.315

8. #117 Guilherme Bottura* +36.159

9. #21 Miguel Mariotti* +40.369

10. #71 SangHo Kim** +45.361

11. #55 Ramon Alcaraz* +57.432

12. #99 Nasser Aboultaif** +59.813

13. #002 Junior Dinardi** +1:03.798

14. #74 Piero Cifali** +1:15.453

15. #83 Marco Billi -3 voltas

DNF

#17 Ricardo Fontanari

#77 Josimar Junior*

#69 Daniel Correa

#555 Ayman Darwich

#1 Urubatan Junior

#66 Sadak Leite**

#14 Andre Gaidzinski*

*Sport

**Rookie

Carrera Cup

1. #544 Marçal Muller, 126 pontos

2. #26 Christian Hahn, 104

3. #73 Enzo Elias, 100

4. #1 Alceu Feldmann, 94

5. #20 Pedro Aguiar, 87

6. #7 Miguel Paludo, 84

7. #70 Lucas Salles, 64

8. #16 Renan Pizii, 56

9. #8 Werner Neugebauer, 51

10. #3 Franco Giaffone, 49

11. #888 Lineu Pires, 44

12. #87 Nelson Monteiro, 33

13. #80 Rouman Ziemkiewicz, 25

14. #29 Rodrigo Mello, 22

15. #116 Marcelo Hahn, 18

16. #88 Georgios Frangulis, 15

#77 Francisco Horta, 15

18. #85 Eduardo Menossi, 13

19. #5 Sylvio de Barros, 10

20. #33 Bruno Campos, 9

21. #17 Leonardo Sanchez, 5

22. #25 Paulo Sousa, 2

#121 João Barbosa, 2

24. #44 Gustavo Farah, 1

25. #9 Edu Guedes, 0

Carrera Cup Sport

1. #70 Lucas Salles, 67 pontos

2. #3 Franco Giaffone, 58

3. #80 Rouman Ziemkiewicz, 37

4. #77 Francisco Horta, 34

5. #88 Georgios Frangulis, 32

#85 Eduardo Menossi, 32

7. #116 Marcelo Hahn, 22

Carrera Rookie

1. #888 Lineu Pires, 70 pontos

2. #87 Nelson Monteiro, 61

3. #33 Bruno Campos, 47

4. #121 João Barbosa, 30

5. #5 Sylvio de Barros, 27

6. #9 Edu Guedes, 26

7. #44 Gustavo Farah, 23

8. #25 Paulo Sousa, 20

9. #17 Leonardo Sanchez, 18

Sprint Challenge

1. #80 Raijan Mascarello, 104 pontos

2. #3 Cristian Mohr, 86

3. #555 Ayman Darwich, 83

4. #5 Marcelo Tomasoni, 77

5. #199 Nelson Marcondes, 75

6. #1 Urubatan Junior, 69

7. #20 Vina Neves, 59

8. #117 Guilherme Bottura, 58

9. #69 Daniel Correa, 57

10. #55 Ramon Alcaraz, 50

11. #22 Caio Castro, 44

12. #17 Ricardo Fontanari, 42

13. #77 Josimar Junior, 36

14. #14 André Gaidzinski, 35

15. #11 Márcio Mauro, 31

16. #33 Gustavo Zanon, 29

17. #71 SangHo Kim, 24

18. #7 Piero Cifali, 17

19. #99 Nasser Aboultaif, 16

#21 Miguel Mariotti, 16

21. #58 Cláudio Simão, 10

22. #2 Junior Dinardi, 8

23. #83 Marco Billi, 2

24. #78 Rafael Cardoso, 0

#52 Beto Posses, 0

#66 Sadak Leite, 0

Sprint Challenge Sport

1. #117 Guilherme Bottura, 60 pontos

2. #55 Ramon Alcaraz, 50

3. #77 Josimar Junior, 40

4. #14 André Gaidzinski, 39

5. #33 Gustavo Zanon, 36

6. #71 SangHo Kim, 25

7. #7 Piero Cifali, 21

8. #99 Nasser Aboultaif, 18

9. #21 Miguel Mariotti, 16

10. #58 Cláudio Simão, 8

11. #2 Junior Dinardi, 6

12. #78 Rafael Cardoso, 4

13. #52 Beto Posses, 0

#66 Sadak Leite, 0

Sprint Challenge Rookie

1. #33 Gustavo Zanon, 61 pontos

2. #7 Piero Cifali, 51

3. #71 SangHo Kim, 48

4. #99 Nasser Aboultaif, 38

5. #2 Junior Dinardi, 12

6. #78 Rafael Cardoso, 8

7. #66 Sadak Leite, 0

