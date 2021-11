Currículo estrelado é o que não falta no grid da OAKBERRY All-Star Race 2021. A competição em duplas formadas pelos pilotos da Porsche XP Private Carrera Cup e seus convidados, valendo ao titular do carro vencedor um Porsche 718 Spyder zero quilômetro avaliado em a partir de R$ 739 mil combina a elite dos especialistas na categoria dos carros de competição mais produzidos no mundo a expoentes brasileiros das pistas nas últimas temporadas.

Entre os 22 carros inscritos, há nada menos que oito convidados com quilometragem acumulada em carros de F1, seja em GPs ou testes. Pela ordem numérica de seus carros, a lista contempla: Lucas di Grassi, Ricardo Zonta, Cesar Ramos, Rubens Barrichello, Nelson Piquet Jr, Tony Kanaan, Luciano Burti e Sergio Sette Câmara.

A marca supera o recorde anterior de competidores com passagem pela F1 em uma prova da Porsche Cup, estabelecida em 2016 na terceira e última prova da Endurance Series.

Todos os campeões da Carrera Cup das últimas temporadas estão confirmados também –e como muitos lutam pelo título de Sprint na primeira parte da prova, a disputa promete desde a primeira bandeira verde no domingo.

A OAKBERRY All-Star Race 2021 acontece no mesmo dia do GP São Paulo de F1 e será dividida em dois segmentos. A metade inicial, com previsão de 25 minutos mais uma volta, será a 12ª e última corrida do campeonato de Sprint da Porsche XP Private Carrera Cup, definindo os títulos de 2021.

Não há quali para a metade final. A ordem de chegada da fase inicial determina a ordem de escolha das posições de largada dos convidados de cada titular no grid da segunda metade da prova, também com previsão de 25 minutos mais uma volta.

Ou seja: o vencedor da corrida final do campeonato de Sprint é o primeiro a indicar a posição no grid de onde seu convidado largará com seu carro, o segundo colocado é o segundo a escolher o lugar do próprio carro no grid e assim sucessivamente até o 22º ficar com a posição restante.

O lastro imposto pelo Balance of Performance (B.O.P.) da fase final segue uma tabela de acordo com as filas do grid. O pole e o segundo colocado carregam 50 kg, o terceiro e o quarto 45 kg e, a cada fila do grid, os carros vão perdendo 5kg, até que os integrantes da 11ª fila partem sem lastro.

Também conforme o grid, varia a quantidade de pneus novos disponíveis para os carros no segundo segmento. As três primeiras filas partem com os mesmos pneus do fim da primeira metade da prova. As filas 4 e 5 ganham um pneu novo, as filas 6 e 7 ganham dois, as filas 8 e 9 ganham três, e os carros que partirem das duas últimas filas largam com os quatro pneus zero.

Na marca de 15 minutos de prova no segundo segmento, será acionado um safety-car programado, com o intuito de aproximar o pelotão.

Além da emoção na pista, o planejamento para a melhor estratégia na OAKBERRY All-Star Race 2021 depende de entrosamento entre os tripulantes de cada carro e da vivência dos titulares do comportamento do Porsche 911 GT3 Cup da geração “991/2” mais ou menos carregado de lastro e equipado com um ou mais pneus desgastados.

Outro elemento desafiador aos titulares é competir a final do campeonato de Sprint e manter o carro íntegro. A conservação do equipamento no primeiro segmento é parte do trabalho dos titulares e não há previsão de uso de carro reserva e nem de reparos entre os segmentos: ou seja, os convidados entrarão na fase final com os Porsches rigorosamente no estado em que os titulares os deixarão após sua participação.

O primeiro segmento da OAKBERRY All-Star Race 2021 tem largada prevista para 9h30 de domingo, com a segunda metade acontecendo a partir das 11h. O evento terá transmissão ao vivo da Band e canais oficiais da Porsche XP Private Cup em mídia social.

Lista de inscritos por ordem numérica:

#1. Alceu Feldmann e Gabriel Casagrande

#3. Francisco Lara e Alan Hellmeister

#5. Sylvio de Barros e Lucas di Grassi

#7. Miguel Paludo e Dennis Dirani

#8. Werner Neugebauer e Ricardo Zonta

#9. Franco Giaffone e Cesar Ramos

#10. Paulo Borges e Gabriel Robe

#11. Pedro Boesel e Rubens Barrichello

#16. Renan Pizii e Danilo Dirani

#20. Pedro Aguiar e Guilherme Salas

#29. Rodrigo Mello e Nelson Piquet Jr

#73. Enzo Elias e Diego Nunes

#77. Francisco Horta e William Freire

#80. Rouman Ziemkiewicz e Thiago Camilo

#84. Fernando Croce e Tony Kanaan

#85. Eduardo Menossi e Felipe Drugovich

#88. Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro

#90. Eduardo Azevedo e Ricardo Mauricio

#100. Urubatan Jr e Luciano Burti

#121. João Barbosa e Sergio Sette Câmara

#199. Nelson Marcondes e Renan Guerra

#544. Marçal Müller e Átila Abreu

F1 AO VIVO: Verstappen BRILHA e vence no México, com Hamilton em 2º e Pérez em 3º; assista ao debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #142 – Verstappen e Hamilton vão bater como Senna e Prost?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: