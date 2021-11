Porsche Cup: Oakberry assume naming rights da All-Star Race

A corrida de maior premiação do automobilismo brasileiro em 2021 agora tem nome e sobrenome. A OAKBERRY assume os naming rights da All-Star Race, competição em dupla integrante da programação oficial do GP São Paulo de F1 e que confere como prêmio ao piloto titular do carro vencedor um Porsche 718 Spyder avaliado a partir de R$ 739 mil.

A OAKBERRY All-Star Race 2021 é mais uma propriedade da plataforma de motorsport da OAKBERRY, marca líder em fast food de alimentação saudável com produtos distribuídos em 470 pontos de venda espalhados por 20 países pelo mundo.

A marca está presente em todos os carros da Porsche Cup como patrocinadora oficial do evento desde 2019 e, em 2021, expandiu sua presença na cena do esporte a motor brasileiro e mundial por meio da Oak Racing Team (ORT).

A OAKBERRY All-Star Race 2021 é a primeira ativação da marca em naming rights no esporte a motor, uma iniciativa que se junta a pioneiros projetos como a presença no Superbowl, Miami Open de tênis e GPs de F1.

A corrida acontece no mesmo dia do GP São Paulo de F1 e será dividida em duas fases.

A metade inicial, com previsão de 25 minutos mais uma volta, será a 12ª e última corrida do campeonato de Sprint da Porsche XP Private Carrera Cup, definindo os títulos de 2021.

A ordem de chegada da fase inicial determina a ordem de escolha das posições de largada dos convidados de cada titular no grid da segunda metade da prova, também com previsão de 25 minutos mais uma volta.

O regulamento específico da OAKBERRY All-Star Race 2021 combina uma série de elementos para proporcionar chances de vitória a todos, com uma gama de normas nunca usada nas mais de 400 corridas promovidas pela Porsche Cup nos últimos 16 anos.

Os principais fatores serão a distribuição de lastro e de zero a quatro pneus novos para os carros conforme suas posições de largada para o segmento final. Também haverá uma bandeira amarela programada na metade da corrida, no intuito de aproximar todos os competidores.

O dono do Porsche 718 Spyder zero será o piloto titular cujo convidado receber na frente a bandeira quadriculada da OAKBERRY All-Star Race 2021 no próximo dia 14 de novembro.

“A incessante busca por inovação é uma realidade na OAKBERRY e adoramos o conceito da corrida”, disse o CEO da OAKBERRY e piloto Georgios Frangulis. “Competições de automóveis existem há mais de um século e não é tarefa fácil encontrar um modelo que alie entretenimento e competitividade. Conhecemos há algumas temporadas a excelência do evento promovido pela Porsche Cup, com os melhores carros de corrida do Brasil, todos minuciosamente equalizados. Acredito que a realização da OAKBERRY All-Star Race 2021 dentro do evento da F1 em Interlagos será mais um case de sucesso”

“A OAKBERRY All-Star Race 2021 é um projeto ousado, com uma premiação formidável. É motivo de muito orgulho contar com o respaldo de uma marca líder no nome da prova. A presença da marca jovem como a OAKBERRY nas pistas do Brasil e internacionais é grande sopro de inovação no nosso esporte e fico muito contente com sua adesão ao nosso projeto”, comentou Dener Pires, diretor geral da Porsche Cup.

