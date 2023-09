A Porsche Carrera Cup Brasil cumpriu a sexta etapa da temporada em Termas de Rio Hondo, na Argentina, neste fim de semana. Com uma corrida no sábado (2) e outra no domingo (3), Werner Neugebauer fechou a quinta rodada do campeonato Sprint – de corridas curtas – com um quarto lugar e teve que abandonar a segunda prova.

O piloto da Mahrte Racing Team chegou a liderar a segunda prova após largar da sexta colocação e abandonou após ter o pneu traseiro esquerdo furado quando disputada a segunda colocação. O próximo compromisso será no próximo final de semana ainda na pista argentina, mas dessa vez ao lado de Ricardo Zonta pelo Porsche Endurance Challenge – o campeonato de corridas longas.

“Tivemos um fim de semana de evolução durante a etapa Sprint e o melhor carro na segunda corrida, mas um pneu furado acabou com a nossa chance de brigar pela vitória. Agora vamos focar no Endurance e contar com essa evolução para continuar buscando vitórias e manter a liderança do campeonato de corridas longas”, disse o piloto do Porsche GT3 992 #8 que lidera o campeonato Endurance ao lado de Zonta.

Na etapa de abertura da temporada Endurance, no mês de maio em Interlagos, Neugebauer e Zonta fizeram uma corrida impecável. Com o quarto lugar no primeiro segmento e a vitória na corrida a dupla somou 71 pontos, dois a mais do que a dupla que está na vice-liderança.

A programação da etapa Endurance – que será a segunda de três previstas para a temporada – prevê atividades de pista entre os dias 8 e 10 de setembro. O Porsche Endurance Challenge irá dividir a programação no autódromo argentino com a Carrera Cup Chile, que fará sua quarta etapa do campeonato Sprint.

Na sexta-feira (8) os pilotos da Porsche Cup Brasil terão uma sessão de treino opcional na parte da tarde. No sábado (9), uma sessão de treino livre pela manhã e uma na parte da tarde antes da classificação. No domingo (10) os pilotos largam para 63 voltas ou 2h30 de corrida. A classificação e a corrida têm transmissão ao vivo do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

