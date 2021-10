A segunda etapa do Porsche Endurance será disputada neste sábado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), e a dupla formada por Cacá Bueno e Marcelo Franco conquistou o terceiro lugar no grid na categoria e em nono na geral. Cacá e Franco correram juntos nas três etapas do ano passado e voltam a dividir o Porsche #0 neste final de semana.

“Foi um dia positivo aqui em Goiânia com vários treinos, fizemos ajustes no carro e temos certeza que podemos evoluir amanhã durante a prova. Nosso ritmo costuma ser bom no endurance e vamos lutar pela vitória na nossa categoria”, diz Cacá, que tem patrocínio de iCarros, Paraflu, Itaú, Red Bull e Moss.

Pentacampeão da Stock Car, Cacá disputou a primeira etapa do Porsche Endurance em dupla com Daniel Schneider e eles terminaram a competição em sexto lugar na classe Sport em Interlagos. Com o retorno de Franco, que esteve ausente na primeira etapa por conta do nascimento de sua filha, Cacá reedita a parceria que lhe rendeu dois pódios entre as três provas do Porsche Endurance 2020.

A largada para os 300 km de Goiânia será dada a partir das 13h neste sábado. A prova terá exibição ao vivo no Motorsport.com, além do site e das mídias sociais da Porsche Cup Brasil. A Band exibirá a largada, flashes e o encerramento da prova ao vivo.

Confira abaixo a classificação da Porsche Cup em Goiânia:

