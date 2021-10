A dupla Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro conquistaram em Goiânia a melhor posição de largada da dupla desde que começaram a correr juntos pela Porsche Cup Endurance Series, em 2019. Vindo de quatro poles seguidas, a ORT passou perto de conquistar a quinta pole seguida, mas ficou com a segunda posição na classe Trophy, atrás de Enzo Elias e Jeff Giassi e alinhará a máquina #88 na terceira posição do grid para os 300km de Goiânia, que acontecem neste sábado à partir das 12h30.

Com o tempo definido entre a média dos melhores tempos entre os dois pilotos da tripulação, Georgios saiu para a pista no primeiro grupo, que contava com os pilotos regulares do grid da Sprint Series e cravou o sétimo melhor tempo geral e segundo melhor tempo da sua categoria com 01:24.743.

A definição da posição de largada ficaria pela volta de Gaetano di Mauro no grupo com os pilotos de maior BoP (Balance of performance) da Carrera Cup. O piloto regular da Stock Car cravou a segunda melhor volta geral com 01:23.558.

A dupla que precisou recorrer ao bólido reserva para os treinos e quali de hoje ficou com a média de 01:24.150, que garantiu a terceira posição por um milésimo de diferença para o quarto colocado.

“Foi uma saga de meses", disse Frangulis. "Estou sofrendo muito com o equilíbrio do meu carro. Sai com o carro reserva e melhorei muito tempo com o outro carro. virei um ótimo tempo com o carro e vamos largar de P3 na geral e P2 na categoria".

"Muito feliz e realizado de largar em uma posição tão boa em um grid com tanta gente importante do automobilismo. Para ficar perfeito só faltou a pole da categoria que ficou com o Giassi e com o Enzo, seria nossa quinta seguida".

“Muito contente com o desempenho do Georgios", disse Di Mauro. "Ele evoluiu muito do fim de semana passado para esse. Trabalhamos muito para entender o acerto do carro reserva e ele se deu muito bem, virou o melhor tempo da vida dele aqui na pista".

"Amanhã vamos batalhar pela vitória na nossa categoria e no Geral vamos ver o que conseguimos achar também".

Confira abaixo a classificação da Porsche Cup em Goiânia:

