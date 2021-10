Enzo Elias foi o grande vencedor da corrida 2 da etapa de Goiânia da Porsche Carrera Cup neste domingo. Pole position, ele sempre teve como sombra Marçal Muller, que o pressionou praticamente por toda a prova.

Vencedor de sábado, Pedro Aguiar foi o terceiro colocado, seguido de Pedro Boesel e Alceu Feldmann, completando o pódio.

Na classe Sport, Renan Pizii mais uma vez foi o melhor, terminando na oitava posição no geral. Na Trophy, a vitória ficou com Nelson Marcondes, em nono no geral.

A Corrida

Na largada, Enzo Elias manteve a liderança, sendo pressionado por Marçal Muller. Ainda na primeira volta, Georgios Frangulis escapou da pista, mas conseguiu retornar.

Restando 21 minutos, Edu Azevedo tocou em Franco Giaffone, que rodou. Os comissários prometeram investigar o caso após a prova.

Nas primeiras voltas, a quinta posição foi disputada lado a lado entre Alceu Feldmann e Werner Neugebauer, com o carro #1 levando a melhor.

Na frente, Elias começava a receber a pressão de Muller e isso fez com que os cinco primeiros ficassem no mesmo segundo.

Restando 13 minutos, Cristiano Piquet e Urubatan Jr. se encontraram na entrada da curva 1, com ambos rodando e continuando na prova. A direção de prova deu um drive through para Urubatan por considerá-lo culpado pelo incidente.

Outro grande pega da corrida ficou com Neugebauer e Miguel Paludo, pela sexta posição, mas Werner conseguiu se manter à frente.

Enzo Elias cruzou a linha de chegada em primeiro, tendo Muller como sombra. Pedro Aguiar foi o terceiro colocado. Renan Pizii foi o vencedor na Sport, em oitavo, e Nelson Marcondes o da classe Trophy, em nono.

Resultado final em instantes...

