Porsche GT3 Cup: Salles supera Monteiro e ‘varre’ fim de semana de Goiânia

Lucas Salles foi o principal nome do fim de semana na Porsche GT3 Cup. Assim como ocorreu no sábado (09), ele triunfou novamente no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A batalha entre ele e Nelson Monteiro, que havia largado na pole, foi insana, com o carro #7 superando o #87 quando restavam apenas quatro minutos para o final.

Cristian Mohr foi o terceiro colocado, seguido de Daniel Correa.

Marcos Peres, em quinto, foi o melhor pela Sport. Na Trophy, Bruno Campos foi o melhor, terminando em sexto lugar.

A Corrida

Nelson Monteiro manteve a ponta logo no início, sendo pressionado por Leo Sanchez. Lucas Salles saltou do sexto para o terceiro lugar. Edu Guedes, que largou em 2º caiu para o sexto lugar após a primeira volta.

Restando 23 minutos, Raijan Mascarello saiu da pista e levou com ele Guilherme Bottura. Outros incidentes na pista, como Marcio Mauro e Vina Neves, trouxeram o safety car. Mais tarde, mauro foi punido com um drive throug.

A relargada aconteceu quando faltavam 17 minutos sem incidentes e Monteiro na liderança, sendo pressionado por Sanchez. Salles acompanhava a batalha de perto.

Faltando 12 minutos, vice-líder da prova, Sanchez rodou sozinho quando tentava buscar a ponta. Ele conseguiu retornar, mas em 13º.

Após o incidente, a briga pela vitória ficou entre Monteiro e Salles, com Cristian Mohr na terceira colocação.

Vina Neves tocou em Edson do Reis, com ambos rodando, faltando sete minutos, mas a direção de prova não viu a necessidade de safety car.

Salles tomou a liderança de Monteiro quando restavam quatro minutos. Ambos tinham mais de três segundos sobre Mohr, em terceiro.

Com tranquilidade, Salles cruzou na primeira colocação, ‘varrendo’ o fim de semana em Goiânia.

Resultado final

1. #7 Lucas Salles 26:38.944

2. #87 Nelson Monteiro +0.650

3. #3 Cristian Mohr +3.455

4. #69 Daniel Correa +8.051

5. #79 Marcus Peres* +9.261

6. #33 Bruno Campos** +12.786

7. #45 Paulo Totaro* +13.126

8. #9 Edu Guedes** +14.073

9. #17 Ricardo Fontanari* +14.264

10. #15 Leonardo Sanchez* +14.871

11. #22 Caio Castro* +25.592

12. #71 SangHo Kim** +32.615

13. #44 Carol Aranha** +37.169

14. #88 Gustavo Farah** +41.445

15. #14 André Gaidzinski* +44.325

16. #11 Marcio Mauro +52.352

17. #8 Lineu Pires* +53.523

18. #12 Edson dos Reis** +1:13.830

