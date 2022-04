Porsche Carrera Cup: Hahn domina ações e vence em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Carrera Cup complementou a etapa de Goiânia, a primeira de 2022. Após largar na terceira posição, Chris Hahn dominou as ações no Autódromo Internacional Ayrton Senna e triunfou.

Marçal Muller, Miguel Paludo, Alceu Feldmann e Enzo Elias complementaram o top 5 com pódio. Elias largou na última fila, após problemas na corrida 1 de sábado.

Na classe Sport, Lucas Salles levou a melhor novamente, finalizando em sexto lugar. Na Rookie, a vitória foi de Lineu Pires, em 10º.

A Corrida

Lucas Salles foi o pole position para a corrida e na largada perdeu posições para Werner Neugebauer, Chris Hahn e Marçal Muller, que pulou da sexta para a terceira posição.

Na segunda volta, já com uma boa vantagem para o segundo colocado, Neugebauer veio lento na reta, com o radiador furado e abandonando.

Com isso, Hahn era o novo líder, com Muller e Paludo à espreita. Salles liderava na Sport na quinta colocação e Lineu Pires comandava na Rookie.

Na metade da prova, Enzo Elias já aparecia na oitava colocação, após ter largado na última posição.

Ao mesmo tempo que Hahn conseguia se descolar do pelotão, Paludo e Muller, campeão e vice de 2021, disputavam a segunda colocação. Alceu Feldmann acompanhava a briga de perto, na quarta posição.

Mas não houve mudanças. Hahn cruzou a linha de chegada em primeiro, com Muller, Paludo, Feldmann e Elias complementando o pódio.

A Porsche Cup volta nos dias 23 e 24 de abril no Velocitta.

Resultado completo em instantes

Veja como foi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: