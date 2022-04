Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Sprint Challenge fechou a programação da Porsche Cup Brasil em Goiânia neste domingo. Nelson Marcondes foi o grande nome, em prova que teve a intervenção do safety car por duas vezes.

Daniel Correa foi o segundo colocado, seguido por Ayman Darwich e Raijan Mascarello. Em quinto, Ramon Alcaraz ficou com a vitória na classe Sport, enquanto SangHo Kim triunfou pela Rookie.

A Corrida

Ayman Darwich, o pole position, se manteve à frente na largada, que logo foi interrompida com safety car. O toque entre Urubatan Jr. e Guilherme Bottura desencadeou um pequeno ‘big one’, com incidentes envolvendo também Caio Castro, Cristian Mohr.

A relargada aconteceu faltando 17 minutos com Márcio Mauro pressionando Darwich pela liderança. Nelson Marcondes também estava na mesma balada, em terceiro.

Marcondes conseguiu o segundo posto na curva 1, após manobra sobre Mauro. Em seguida, ele partia para brigar pela liderança sobre Darwich.

E ela de fato aconteceu, com menos de 10 minutos para o final, Nelson Marcondes assumia a liderança sobre Darwich. Em seguida, Daniel Correa assumia o segundo lugar da prova.

Ao mesmo tempo, Rafael Cardoso atingia Gustavo Zanon e em seguida, rodava e parava na brita, após furo de pneu. Márcio Mauro também teve o mesmo problema e o safety car entrava novamente.

Ainda deu tempo de se fazer uma última volta, com Marcondes na liderança, seguido por Daniel Correa.

O campeão da classe Trophy da Carrera Cup não decepcionou e cruzou a linha de chegada em primeiro. Na Sport a vitória ficou com Ramon Alcaraz e na Rookie, SangHo Kim levou a melhor.

A Porsche Cup volta nos dias 23 e 24 de abril no Velocitta.

Resultado completo em instantes

Veja como foi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: