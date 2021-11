A decisão do título do campeonato sprint da Porsche Carrera Cup aconteceu neste domingo em Interlagos, na preliminar da Fórmula 1 e teve um velho conhecido como campeão. Pela sétima vez na carreira, Miguel Paulo conquistou o título da categoria com os carros de competição mais produzidos do mundo.

O gaúcho terminou a corrida na quarta posição, recebendo a pressão de Werner Neugebauer boa parte da prova, com os dois quase se tocando no ‘S do Senna’ quando restavam cinco minutos.

O vencedor da prova foi Marçal Muller, que largou da pole position e dominou as ações sem grandes problemas. Ele chegou a Interlagos como líder do campeonato, mas o abandono na corrida de sábado o fez não depender mais de si mesmo. Pedro Aguiar foi o segundo colocado, seguido de Alceu Feldmann.

Renan Pizii venceu na classe Sport, o que também lhe garantiu o título na classe. Na Trophy, Nelson Marcondes foi o campeão de 2021.

Resultado

1. #544. Marçal Müller 27:57.319

2. #20. Pedro Aguiar +3.471

3. #1. Alceu Feldmann +3.824

4. #7. Miguel Paludo +4.657

5. #8. Werner Neugebauer +5.450

6. #73. Enzo Elias +6.138

7. #11. Pedro Boesel +12.272

8. #16. Renan Pizii* +13.491

9. #29. Rodrigo Mello* +15.169

10. #199. Nelson Marcondes** +24.171

11. #100. Urubatan Júnior** +28.893

12. #85. Eduardo Menossi** +35.361

13. #90. Eduardo Azevedo* +40.545

14. #10. Paulo Borges** +47.062

15. #84. Fernando Croce* +52.824

16. #5. Sylvio de Barros** +53.264

17. #88. Georgios Frangulis** +54.384

18. #9. Franco Giaffone** -1 volta

DNF

#80. Rouman Ziemkiewicz*

#19. Cristiano Piquet*

#77. Francisco Horta**

#3. Francisco Lara*

#121. João Barbosa**

*Classe Sport

**Classe Trophy

