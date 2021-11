Miguel Paludo e Nelson Monteiro foram os nomes do sábado na jornada de abertura da decisão dos campeonatos da Porsche Cup, na preliminar do GP São Paulo de F1 em Interlagos.

Paludo assumiu a liderança na largada e dominou com autoridade a prova da Carrera Cup do início ao fim, assim como havia feito antes Monteiro, largando da pole para triunfar na GT3 Cup.

Considerando a pontuação cheia (sem os dois descartes mandatórios pelo regulamento), a Carrera Cup viu troca no topo da tabela: Werner Neugebauer é o novo líder, seguido por Paludo e Feldmann. Marçal Müller, prejudicado pelo abandono após toques sofridos no início, caiu para quarto. Em quinto, Enzo Elias ainda tem chance matemática de título.

Pela GT3 Cup, Monteiro desempatou o topo da tabela, com margem mínima de dois tentos sobre Lucas Salles. Mas é Salles quem parte na pole ao lado do vencedor de sábado na corrida de domingo.

Carrera Cup

#80 Rouman Ziemkiewicz, 32

#9 Franco Giaffone, 21

#10 Paulo Borges, 0

Carrera Sport

#9 Franco Giaffone, 23

#10 Paulo Borges, 0

Carrera Trophy

GT3 Cup

#11 Márcio Mauro, 70

#32 Paulo Sousa, 28

#88 Gustavo Farah, 14

GT3 Sport

#1 Paulo Borges, 0

GT3 Trophy

