Porsche GT3 Cup: Lucas Salles e Nelson Monteiro conquistam poles em Interlagos

A manhã de sábado foi reservada para o treino classificatório da categoria GT3 Cup da Porsche Cup Brasil, que faz evento conjunto com a Fórmula 1 em Interlagos. Para as duas corridas, os dois melhores tempos nos 30 minutos de sessão davam a colocação no grid das duas provas.

Para a corrida deste domingo, Lucas Salles manteve a boa fase e sairá na pole position, ele marcou o melhor tempo do treino com 1min38s960, ficando à frente de Nelson Monteiro por 0s088. Ambos lideram a GT3 Cup com 147 pontos, sem contar os descartes.

Raijan Mascarello e Ricardo Fontanari estarão na segunda fila, este último como o pole da classe Sport. Na Trophy, Bruno Campos foi o melhor, sendo o 15º colocado no geral.

Já na prova 1 deste sábado, as posições se inverteram. Quem estará na frente é Nelson Monteiro, que fez o melhor segundo tempo, com 1min39s277. Salles estará ao seu lado. Fontanari novamente será o melhor representante da classe Sport, na quarta posição e Bruno Campos em 15º, repetindo o seu feito para a corrida 2.

A corrida 1 da etapa de Interlagos da GT3 Cup acontece neste sábado, às 15h, horário de Brasília.

Resultados

Quali da Porsche GT3 Cup em Interlagos Photo by: Divulgacao

