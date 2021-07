Porsche Carrera Cup: Muller segura Paludo e vence em Interlagos

Marçal Muller conseguiu converter pole em vitória em Interlagos, na corrida 1 da etapa paulistana da Porsche Carrera Cup. Ele sempre teve a companhia de Miguel Paludo, que teve que se conformar com o segundo posto.

Renan Pizii foi o melhor na classe Sport e Franco Giaffone venceu na classe Trophy.

A corrida foi disputada em uma pista em condições mistas, mais úmida no início e quase seca no final.

A Corrida

A largada foi com o safety car presente na pista e os pilotos puderam competir entre si quando restavam 20 minutos. Muller saiu na frente, mas recebia forte pressão de Paludo. Rodrigo Mello rodou durante o primeiro giro, mas conseguiu retornar. Alceu Feldmann, Renan Pizii e Enzo Elias completavam o top-5.

Com sete minutos de corrida, Chico Horta escapou na Curva do Sol, não conseguiu voltar e trouxe o safety car.

Com a pista secando a cada volta, a relargada aconteceu quando faltavam 13 minutos e meio. O enredo permanecia o mesmo de antes da paralisação, Muller na frente e Paludo na pressão. Mas, aos poucos, Feldmann também aparecia e tentava a segunda posição de Paludo.

Enquanto isso, Rouman Ziekmkiewicz e Cristiano Piquet se estranhavam pela oitava posição no S do Senna. Depois, Piquet rodou e foi para as últimas posições.

Com menos de cinco minutos para o final, foi a vez de Georgios Frangulis rodar sozinho, mas não foi necessária a presença de safety car.

Nos minutos finais, a briga voltou a ficar isolada entre Muller e Paludo, mas o líder do campeonato conseguiu se distanciar e conquistar a vitória. Feldmann fechou na terceira posição.

Pizii foi o melhor na classe Sport, quarto no geral, e Franco Giaffone venceu pela Trophy, em 11º.

Resultado final em instantes...

Veja como foi

PODCAST: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

.