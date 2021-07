Porsche GT3 Cup: Mascarello ‘passeia’ em Interlagos e vence primeira na categoria

Raijan Mascarello teve um grande sábado em Interlagos, na corrida 1 da categoria GT3 Cup da Porsche Cup Brasil. O piloto paranaense não tomou conhecimento dos rivais e, após largar da pole, abriu grande distância e cruzou a linha de chegada com extrema tranquilidade.

Se na ponta tudo foi definido cedo, as posições imediatamente atrás de Mascarello teve brigas insanas. Daniel Correa foi o segundo colocado, após se defender de Leo Sanchez, que com a terceira colocação, foi o melhor na Sport.

Pela Trophy, Edu Guedes foi o melhor, finalizando a corrida na 15ª colocação no geral.

A Corrida

Assim como ocorreu na corrida da Carrera Cup, o início da GT3 Cup foi com o auxílio do safety car, com os pilotos podendo brigar entre si após cinco minutos.

Mascarello largou bem e abriu distância para Daniel Correa. Sanchez, Monteiro e Salles completavam o top-5.

Lineu Pires perdeu a freada no S do Senna e acertou Ayman Darwich. O incidente ficou para averiguação dos comissários.

Mascarello começou a abrir grande distância para o pelotão atrás dele, com isso, a briga ficou do segundo colocado até o quinto, principalmente entre Ricardo Fontanari e Cristian Mohr, que acabou caindo para a sexta colocação faltando 10 minutos para o final.

Outra bela briga era para a segunda posição, com Correa e Sanchez, mas o piloto do carro #15 acabou perdendo terreno e começava a sofrer pressão por Nelson Monteiro.

Quem tentava se aproximar da briga era Lucas Salles, mas acabou passando reto no S do Senna e teve que tentar segurar a 11ª posição.

No final, Mascarello venceu com mais de oito segundos de margem, com Correa em segundo e Sanchez em terceiro. Edu Guedes foi o melhor da classe Trophy, em 15º no geral.

