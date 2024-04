A Sauber confirmou que Nico Hulkenberg se juntará à equipe de Fórmula 1 a partir de 2025 e na era Audi.

Na manhã desta sexta-feira, a atual equipe de Hulkenberg, Haas, anunciou que o alemão deixará o elenco no final da temporada de 2024.

O piloto de 36 anos estava sem contrato na Haas e era conhecido há muito tempo por estar na lista do CEO da Audi F1, Andreas Seidl.

Hulkenberg agora se juntará à equipe, que ainda será conhecida como Sauber em 2025, um ano antes da entrada oficial da Audi na F1 em 2026, em um contrato de vários anos. Anteriormente, ele correu pela equipe suíça em 2013.

“Estou voltando ao time com a qual trabalhei em 2013 e tenho boas lembranças do forte espírito de equipe na Suíça”, disse Hulkenberg.

“A perspectiva de competir pela Audi é algo muito especial. Quando um fabricante alemão entra na Fórmula 1 com tanta determinação, é uma oportunidade única.

“Representar a equipa de fábrica de uma marca de automóveis com um motor fabricado na Alemanha é uma grande honra para mim.”

Hulkenberg e Seidl já trabalharam juntos na equipe do WEC da Porsche, com a dupla vencendo as 24 Horas de Le Mans de 2015 juntos na participação especial de Hulkenberg pela equipe de Weissach, da qual Seidl era o chefe.

“Estamos muito satisfeitos em receber Nico de volta aqui em Hinwil a partir de 2025 e em competir com ele na F1”, comentou Seidl.

“Com a sua velocidade, a experiência e o seu compromisso com o trabalho em equipe, ele será uma parte importante da transformação da nossa equipe – e do projeto de F1 da Audi.

“Desde o início, houve um grande interesse mútuo em construirmos juntos algo de longo prazo.

“Nico é uma personalidade forte e a sua contribuição, a nível profissional e pessoal, irá ajudar-nos a progredir tanto no desenvolvimento do carro como na construção da equipe.”

A Audi também é conhecida por ter feito uma oferta a Carlos Sainz para se juntar a Hulkenberg na equipe no próximo ano, mas o espanhol ainda está considerando suas opções, já que há outras vagas potenciais nas principais equipes da F1.

Se Sainz colocar a caneta no papel, isso significaria que os atuais pilotos da Sauber, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, devem deixar a equipe no final do ano.

O piloto reserva da Ferrari, Oliver Bearman, é considerado o principal candidato para substituir Hulkenberg na Haas, emprestado pela escuderia italiana.

A Sauber ainda não marcou pontos em 2024, tendo sido atormentada por problemas de pit stop durante as corridas de abertura da temporada, enquanto a Audi está trabalhando em segundo plano para entregar um pacote mais forte para as mudanças nos regulamentos de 2026.

