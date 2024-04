F1: Nova equipe de Newey pode ter que esperar até 2027

A lenda do design da Fórmula 1, Adrian Newey, pode ser impedido de ingressar em equipes rivais até 2027, a menos que seja alcançado um acordo para liberá-lo mais cedo, apurou o Motorsport.com.

Foi divulgado nesta quinta-feira que Newey expressou em particular a alguns membros da equipe Red Bull sobre seu desejo de deixar a equipe de Milton Keynes.

Embora a equipe continue dominante na F1, sugere-se que Newey tenha ficado desiludido com as consequências da batalha pelo poder que eclodiu no início deste ano pelo controle da equipe em meio à incerteza sobre o futuro do chefe da equipe, Christian Horner.

No entanto, fontes sugeriram que a situação não é tão clara como alguns acreditam – e que não houve nenhuma comunicação formal com a alta administração da equipe sediada em Milton Keynes, nem com a controladora de bebidas energéticas da Red Bull sobre ele deixar seu cargo de diretor técnico.

Além disso, fontes sugeriram que não houve nenhuma renúncia oficial entregue.

Mais rumores dizem que a saída de Newey poderia abrir a porta para uma mudança para um rival com muito dinheiro, sabendo-se que tanto a Ferrari quanto a Aston Martin têm tentado atrair a lenda do design.

Ambas as equipes se beneficiariam com a contribuição de Newey, já que traçam metas elevadas para chegar à frente da F1.

A Ferrari será reforçada pela chegada de Lewis Hamilton no próximo ano, e uma mudança de Newey lá o faria trabalhar com a equipe italiana e com o heptacampeão mundial pela primeira vez.

No entanto, é questionável se Newey gostaria ou não de passar por uma grande reviravolta em sua vida e se mudar para Maranello – e potencialmente entrar em uma situação que poderia ser tão politicamente complexa quanto a Red Bull.

A Aston Martin também tem tentado atrair Newey, com o Motorsport.com revelando recentemente que o proprietário Lawrence Stroll fez pessoalmente uma oferta para atraí-lo.

Stroll tem uma visão superambiciosa para a equipe de Silverstone, e uma mudança para Newey seria logisticamente mais fácil – e o levaria a renovar uma relação de trabalho com Dan Fallows depois que os dois trabalharam juntos na Red Bull por vários anos.

Mas a situação em torno de Newey é incrivelmente complexa, especialmente no que diz respeito aos seus acordos contratuais.

Como a Red Bull deixou claro em comunicado na noite de quinta-feira, o contrato atual de Newey, que foi assinado no início do ano passado, atualmente o compromete a trabalhar na equipe até o final de 2025.

No entanto, também se entende que existem outras cláusulas contratuais que poderiam impedi-lo de ingressar em um dos rivais da Red Bull por mais 12 meses – o que, em teoria, o tornaria indisponível para outra equipe até 2027.

Esse atraso minimizaria a contribuição de Newey até o início de 2028, que já está no próximo ciclo de regras, quando as equipes já estarão fortemente comprometidas com seus próximos carros.

A essa altura, Newey estaria perto dos 70 anos, então provavelmente estaria se aposentando após uma brilhante carreira na F1.

O outro cenário potencial que pode estar acontecendo é que Newey pode estar tentando se afastar completamente da F1, em vez de apostar tudo em outra equipe.

Ele é conhecido por estar entusiasmado com outros projetos, como o hipercarro RB17 da Red Bull, mas continuar trabalhando nisso exigiria que ele permanecesse como parte da operação baseada em Milton Keynes, em vez de ficar fora dela.

A única maneira de Newey acelerar qualquer mudança para um rival seria se um acordo fosse alcançado entre todas as partes interessadas – ele, a Red Bull e uma nova equipe – para pagar os termos de seu contrato atual.

No entanto, tal acordo provavelmente seria extremamente caro, já que a Red Bull relutaria em deixá-lo ir, pois poderia dar uma vantagem inicial a um concorrente.

