Porsche Carrera Cup: Pedro Aguiar fecha etapa de Goiânia com vitória após domínio

Pedro Aguiar foi o grande nome da Porsche Carrera Cup no fechamento da rodada tripla de Goiânia. O piloto da carro #20 largou na pole e sempre dominou as ações na pista, mesmo tendo a pressão de Christian Hahn em determinados momentos da prova.

Hahn acabou em segundo, seguido de Pedro Boesel, Lico Kaesemodel e Miguel Paludo. Rodolfo Toni foi o vencedor na classe Sport, terminando em oitavo no geral.

A prova foi marcada pelo acidente de Luca Seripieri, que após encontro com Werner Neugebauer na curva que antecede a reta principal, se chocou com o muro de frente, mas sem sofrer nada. O safety car foi acionado e a prova seguiu normalmente.

A Corrida

A pole da corrida 3 da Porshe carrera Cup ficou com Pedro Aguiar, mas ele tinha ao seu lado o líder, Miguel Paludo. Mesmo assim, na largada, Pedrinho manteve a ponta e Paludo caiu para a quinta posição.

Com três minutos de prova, Luca Seripieri e Werner Neugebauer se tocaram, com Seripieri tentando voltar à pista, mas ele acabou passando reto para o muro na curva antes da reta principal. Com isso, o safety car foi acionado.

A relargada aconteceu faltando 12 minutos para o final, com Aguiar na liderança, sofrendo pressão de Christian Hahn e Pedro Boesel, na terceira posição.

Faltando seis minutos, Rouman Ziemkiewicz rodou e ficou ‘preso’ na brita, trazendo novamente o carro de segurança.

Mas foi por pouco tempo, no recomeço, os cinco primeiros se mantiveram. Marçal Muller e Alceu Feldmann dividiram a curva 1, mas se tocaram e saíram da pista, mas desta vez, todos conseguiram retornar.

Pedro Aguiar recebeu a bandeira quadriculada em primeiro após dominar as ações finais, seguido de Hahn, Boesel, Kaesemodel e Paludo. Rodolfo Toni foi o vencedor na classe Sport.

Resultado

Posição Piloto 1 Pedro Aguiar 2 Christian Hahn 3 Pedro Boesel 4 Lico Kaesemodel 5 Miguel Paludo 6 Enzo Elias 7 JP Mauro 8 Rodolfo Toni 9 Werner Neugebauer 10 Maurizio Billi 11 Rodrigo Mello 12 Renan Pizii 13 Alceu Feldmann 14 Marçal Muller 15 Rouman Ziemkiewicz 16 Luca Seripieri

Veja como foi

