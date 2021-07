Werner Neugebauer foi o grande nome da Porsche Carrera Cup neste domingo (18) em Interlagos. Ele superou Eloi Khouri na largada e comandou as ações no circuito paulistano. Enzo Elias e Miguel Paludo completaram o top-3. Na classe Sport a vitória ficou com Fran Lara, em quarto no geral, e na Trophy, Chico Horta, em 13º.

A corrida contou com um forte acidente quando restavam quatro minutos, envolvendo Georgios Frangulis, Franco Giaffone e Nelson Marcondes, no início da reta oposto. Todos os pilotos passam bem.

A Corrida

Eloi Khouri foi o pole position para a prova, com Werner Neugebauer ao seu lado. A largada foi agressiva de vários pilotos, mas limpa. Neugebauer assumiu a liderança ainda na primeira volta com Enzo Elias superando Khouri em seguida pelo segundo posto.

Miguel Paludo, que largou em sétimo, também escalou o pelotão nas primeiras voltas, brigando pela terceira posição sobre Khouri.O líder do campeonato, Marçal Muller, era o sétimo nos primeiros giros.

O atual campeão conseguiu o terceiro posto restando 16 minutos, no final da reta oposta. Em seguida, o safety car foi acionado após toque de Eduardo Menossi em Urubatan Jr na entrada do S do Senna.

A relargada aconteceu com 10 minutos para o final e Neugebauer manteve a ponta. Dois minutos depois, Alceu Feldmann e Muller disputavam a sétima posição no final da reta principal e, logo atrás, Rouman Ziekmkiewicz rodava no S do Senna.

Neugebauer começava a abrir distância para Elias, que recebia pressão de Paludo.

Com menos de cinco minutos, um grande acidente ocorreu no início da reta oposta, envolvendo Nelson Marcondes, Georgios Frangulis e Franco Giaffone.

Por conta dos destroços dos carros, a corrida acabou sendo encerrada, com a vitória de Neugebauer, seguido de Elias e Paludo. Na classe Sport a vitória ficou com Fran Lara, em quarto no geral, e na Trophy, Chico Horta, em 13º.

A próxima etapa do campeonato Sprint da Porsche Cup Brasil acontece em Curitiba, nos dias 11 e 12 de setembro. Interlagos receberá a primeira etapa do campeonato de Endurance no dia 14 de agosto.

