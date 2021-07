Caio Castro foi o grande vencedor da segunda corrida da etapa de Interlagos da Porsche GT3 Cup neste domingo. O segurou a pressão de Cristian Mohr nos minutos finais e se consagrou. Além disso, ele se tornou o 100º piloto diferente a vencer na categoria.

Castro também triunfou pela sua classe, a Sport. Bruno Campos foi o melhor na Trophy.

A Corrida

André Gaidzinski foi o pole position da corrida 2 da GT3 Cup, tendo ao seu lado Caio Castro, que conseguiu a ponta ainda na primeira volta. Vina Neves se acidentou no S do Senna e ficou com o carro parado. Raijan Mascarello, que começou em oitavo, pulou para o terceiro posto, em uma largada incrível.

Por causa do incidente com Neves, o safety car foi chamado.

A relargada ocorreu quando restavam 19 minutos, com Castro mantendo o comando e Raijan saindo da pista no S do Senna, após toque com Gaidzinski. Ao mesmo tempo, Leo Sanchez e Ayman Darwich também ocasionavam um incidente. O carro de segurança foi novamente chamado.

O reinício aconteceu com 15 minutos para o fim e Castro tinha Cristian Mohr em segundo. O piloto do carro #3 tentou avançar para a ponta, mas errou na entrada do S, o que possibilitou Castro a avançar.

Mas a vantagem do ator diminuiu, quando ele fritou os pneus com menos de seis minutos.

Darwich rodou sozinho na entrada do Laranjinha, mas não houve a necessidade de carro de segurança. Carol Aranha e Nasser Aboultaif também giraram, mas conseguiram retornar.

Os minutos finais viram a disputa de Castro e Mohr, o ator segurou o piloto do carro #3 e se tornou o 100º piloto diferente a vencer na Porsche Cup. De quebra, ele também triunfou pela classe Sport. Bruno Campos venceu na Trophy.

A próxima etapa do campeonato Sprint da Porsche Cup Brasil acontece em Curitiba, nos dias 11 e 12 de setembro. Interlagos receberá a primeira etapa do campeonato de Endurance no dia 14 de agosto.

Resultado final

Posição Piloto 1 C.CASTRO 2 C.MOHR 3 D.CORREA 4 L.SALLES 5 N.MONTEIRO 6 R.FONTANARI 7 G.BOTTURA 8 A.GAIDZINSKI 9 L.PIRES 10 B.CAMPOS 11 S.KIM 12 E.GUEDES 13 K.GHAZZAOUI 14 E.DOS REIS 15 L.SANCHEZ 16 C.ARANHA 17 R.MASCARELLO 18 N.ABOULTAIF

