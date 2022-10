Carregar reprodutor de áudio

Georgios Frangulis viveu um roteiro de cinema no sábado de Porsche Cup em Goiânia. O piloto da OAK Racing Team esteve com ritmo constante ao longo de todas as atividades de pista e fechou a primeira corrida recebendo a bandeirada na terceira posição da classe Sport após cair para último depois de ser tocado por Nelson Monteiro.

Largando da 12ª posição geral e terceiro entre os carros da Sport, Frangulis conseguiu manter sua vantagem na largada. Ainda na primeira volta ficou por fora na tomada da curva 3 e acabou fora da linha ideal. No giro seguinte, em disputa com Monteiro, o piloto da ORT foi tocado e acabou rodando na curva 1, caindo para a última posição.

Foi então que a jornada de cinema começou para o bólido #88. Frangulis colocou voltas seguidas em ritmo de quali para se aproximar do pelotão, que chegou a ficar 20s na frente do piloto. Escalando posições por toda a pista, Frangulis tinha ritmo parecido com o dos ponteiros da prova.

A recuperação do piloto da ORT recebeu a quadriculada na 10ª posição geral e terceira da classe Sport.

"O dia começou muito bem, muito consistentes nos qualis e vamos largar em terceiro nos dois dias. O ritmo está aqui, mas o entrevero com o Nelsão dificultou tudo, acabei rodando naquele momento, conseguimos escalar bem e o safety colocou a gente de volta na disputa por pódio".

"Consegui boas ultrapassagens e chegar em P3 da categoria, que foi de onde largamos, terminamos no lugar onde a gente começou. Feliz com o desempenho, chegamos a ficar em último há 20 segundos do penúltimo e conseguimos recuperar. Feliz e vamos com tudo amanhã, largando novamente de P3 da classe e de P13 geral".

No domingo a Porsche Cup acelera para a segunda rodada do fim de semana. A prova tem transmissão ao vivo do Motorsport.com, Band e SporTV, além das mídias sociais da categoria, a bateria decisiva da etapa tem largada prevista para 13h10.

Veja como foram as corridas de sábado da Porsche Cup em Goiânia:

