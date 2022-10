Carregar reprodutor de áudio

O Autódromo de Goiânia recebeu neste sábado (8) as atividades de abertura da quinta etapa do campeonato Sprint da Porsche Carrera Brasil. Os pilotos foram para a pista durante a manhã para duas sessões classificatórias, já que nesta etapa não terá a inversão de grid entre as provas.

Werner Neugebauer foi o mais rápido e largou na frente para a primeira corrida, que aconteceu durante a tarde e teve Miguel Paludo como vencedor, com Enzo Elias, Werner Neugebauer, Pedro Aguiar e Renan Pizii completando o top 5. Para a corrida de domingo (9), quem larga na pole é Rodrigo Mello, que terá Neugebauer ao seu lado na primeira fila.

Na corrida de abertura da etapa, Werner largou e defendeu a primeira posição de Enzo Elias que vinha por fora. Miguel Paludo, que largava da quinta colocação e avançou um posto após o terceiro colocado Rodrigo Mello recolher aos boxes momentos antes da largada, aproveitou a brecha para assumir a liderança. Na segunda curva, Elias tinha uma posição melhor e ultrapassou Neugebauer. As três posições se mantiveram assim até a bandeirada final.

Vencedor da primeira corrida, Paludo vai largar da sétima colocação para a segunda prova. O atual campeão da Porsche descreveu o circuito do Centro-Oeste como exigente para os freios, fazendo diferença para o desgaste do carro e tempo de volta.

"O comportamento do freio foi bom durante durante a etapa eu não tive problema", disse Paludo. "O freio é extremamente importante em Goiânia, nas retas, enormes freadas e curvas em segunda marcha. Então é uma pista que freio e peso são grandes fatores e influencia muito nos tempos de volta e no desgaste do carro como todo”.

Para a segunda corrida, às 12h30 deste domingo (9), Rodrigo Mello larga em primeiro com Werner Neugebauer em segundo. A segunda fila é formada por Enzo Elias e Marçal Muller, Renan Pizii e Pedro Aguiar formam a terceira fila. A quarta fila tem Miguel Paludo e Christian Hahn e fecham o top-10 Lucas Salles e Franco Giaffone.

A FREMAX é a fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup desde 2008 e trabalha em conjunto com a categoria para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência, confiabilidade, tecnologia e durabilidade iguais a todos os carros do grid.

Resultado Carrera Cup – Corrida 1 (Top 10 extra-oficial):

1. #7 Miguel Paludo, 19 voltas em 27min44s323

2. #73 Enzo Elias, a 0s750

3. #8 Werner Neugebauer, a 1s556

4. #20 Pedro Aguiar, a 4s662

5. #16 Renan Pizii, a 8s257

6. #544 Marçal Muller, a 11s042

7. #26 Christian Hahn, a 11s655

8. #3 Franco Giaffone, a 14s806

9. #85 Eduardo Menossi, a 16s913

10. #88 Georgios Frangulis, a 17s526

MELHOR VOLTA: #7 Miguel Paludo, 1min24s593

5ª Etapa – Porsche Cup C6 Bank Mastercard - GOIÂNIA (GO) - Sprint

Autódromo Internacional de Goiânia

Extensão: 3.835 metros

Sentido: horário

Curvas: 12 (7 à direita e 5 à esquerda)

Características técnicas (nível 1 a 5 do menor para o maior):

Abrasividade do asfalto: 4

Força lateral: 4

Nível de exigência dos freios: 4

Pneu mais exigido: traseiro esquerdo

Programação em Goiânia (Carrera Cup 992)

Domingo, dia 9

12h30 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

Veja como foram as corridas de sábado da Porsche Cup em Goiânia:

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music