A PRIO (B3: PRIO3 -- antiga PetroRio), maior empresa independente de óleo e gás do Brasil e pioneira na recuperação e incremento da vida útil de campos maduros, anuncia a renovação do patrocínio exclusivo com o piloto Nicolas Costa na Porsche Cup Brasil.

A companhia também patrocina, mais uma vez, o carro utilizado nas provas que, nesta temporada, tem nova pintura bem arrojada com elementos e animais que representam os ativos da empresa.

A novidade para 2023 fica por conta da mudança de categoria, este ano, o piloto Nicolas Costa correrá na Porsche Carrera Cup (992) - Campeonato Sprint, numa decisão conjunta com a empresa, explica o gestor de Projetos Incentivados e Patrocínios da PRIO, Gabriel Hackme.

“O Nicolas tem experiência nesse tipo de competição e decidimos apostar nessa modalidade de provas curtas com apenas um piloto, diferente do que tínhamos na Endurance. O esporte é um dos pilares de incentivo da PRIO, e o esporte automotor já faz parte das nossas iniciativas apoiadas desde 2021, quando começamos a parceria com o Nicolas e Porsche Cup”, afirma.

Outra novidade dessa temporada é a nova pintura do Porsche 911 GT3 Cup - Série 992, bem arrojada, inspirada por uma estética oriental fundindo elementos tradicionais com contemporâneos, e ilustram potência, segurança, velocidade e obstinação.

Porsche Carrera Cup (992) - Campeonato Sprint

A temporada 2023 da Porsche Carrera Cup (992) - Campeonato Sprint terá início neste fim de semana (03 a 05/03) com a primeira das seis etapas de sprint da temporada. Os carros de competição mais produzidos e arrojados estarão em Interlagos, que recebe também a pré-temporada da categoria na quinta-feira (02/03).

Neste ano, foram mantidas praticamente todas as regras consagradas nas últimas temporadas. São nove etapas ao todo, sendo seis válidas pelo campeonato de Sprint e três no de Endurance. As provas são transmitidas pelo Motorsport.com.

