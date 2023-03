A temporada 2023 da Porsche Cup Brasil recebe o sinal verde neste final de semana (dias 04 e 05 de março) no templo do automobilismo nacional, o Autódromo de Interlagos. Pista esta, que o catarinense Cristian Mohr soma vitórias e um bom retrospecto.

Cristian têm apresentado uma enorme constância de resultados, que o colocam em destaque ao longo das provas do campeonato. Em 2021, estava em terceiro na tabela de classificação até a penúltima etapa, quando uma quebra o tirou da disputa pelo título, concluindo na quarta colocação.

No ano seguinte, em segundo na classificação até a última volta da prova final, Mohr arriscou uma manobra para conquistar uma colocação e buscar o título, mas acabou saindo da pista, e finalizou na quarta colocação o campeonato de 2022.

“As expectativas são muito boas, estamos nos encaminhando para a terceira temporada na categoria. Estamos bastante entrosados com a nossa equipe, e vamos buscar repetir os bons resultados e trabalhar para buscar o título” - comenta Cristian Mohr.

O tricampeão da Stock Car, Ricardinho Maurício, segue na função de coach nesta temporada.

“Ricardinho vai continuar conosco. O trabalho dele têm sido parte fundamental para aperfeiçoar nossa pilotagem e conquista de resultados”, finalizou.

14:10 – 14:55 – Treino livre 1 – Sprint Challenge

09:15 – 09:27 – Quali 1 – Challenge e Sport – Sprint Challenge

09:32 – 09:42 – Quali Top 10 – Sprint Challenge

14:41 – 15:09 – Corrida 1 – Sprint Challenge

15:16 – 15:44 – Corrida 2 – Sprint Challenge

