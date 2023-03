Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana Gustavo Zanon encara a primeira etapa da Porsche Cup, em Interlagos. O atual campeão Sprint Challenge Rookie passa a disputar a classe Sport na temporada 2023.

Além de piloto vencedor nas pistas do Brasil, Zanon é conhecido por ser um dos maiores franqueadores do país. Gustavo começou a trabalhar aos 14 anos, passando por todas as áreas da empresa Seguralta, em São José do Rio Preto.

Ao longo dos anos foi entendendo todos os processos da empresa até assumir a gerência da loja principal e todo o processo de franquias, em 2008.

A empresa começou em São José do Rio Preto e Gustavo Zanon e seu irmão foram os responsáveis por criar a primeira franquia de corretora de seguro no país. Atualmente, sob comando do empresário a é a oitava maior franquadora do país e a maior no segmento de seguro.

Gustavo Zanon sempre praticou esportes, dedicou-se ao triatlo por 7 anos, mas na pandemia as provas foram canceladas, foi neste momento que o piloto começou a correr de kart.

Também foi nesta época conheceu Nelsinho Piquet, o primeiro campeão mundial da Fórmula E incentivou o então piloto de kart a correr na Porsche Cup Brasil.

Com apenas um ano correndo nos karts o piloto fez sua estreia na categoria dos carros de competição mais produzidos do planeta. Em 12 provas, venceu 7 corridas, subiu 9 vezes ao pódio, conquistou 5 poles positions e sagrou-se campeão da categoria Sprint Challenge Rookie.

Com um resultado tão expressivo, Gustavo Zanon foi alçado para a categoria Sport e em 2023 segue para sua segunda temporada na Porsche Cup.

“Objetivo desta temporada é evoluir ainda mais e disputar as primeiras posições da classe Sport", disse Zanon. "O ano passado foi muito bom, mas agora a disputa será mais acirrada e tenho certeza de que vamos ter uma ótima temporada.”

O piloto tem como meta buscar bons resultados na categoria Sport, em que a competição é ainda mais acirrada. A primeira etapa da Porsche Cup Brasil acontece neste fim de semana, em Interlagos, com transmissão ao vivo pela Band e Sportv.

Porsche Cup - Etapa 1 – Interlagos:

Sexta-feira, 3 de março

14:10 – 14:55 – Treino livre 1 – Sprint Challenge

Sábado, 4 de março

09:00 – 09:12 – Quali 1 – Rookie – Sprint Challenge

09:15 – 09:27 – Quali 1 – Challenge e Sport – Sprint Challenge

09:32 – 09:42 – Quali Top 10 – Sprint Challenge

14:41 – 15:09 – Corrida 1 – Sprint Challenge

Domingo, 5 de março

15:16 – 15:44 – Corrida 2 – Sprint Challenge

