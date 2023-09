A Carrera Cup da Porsche Cup Brasil realizou uma corrida movimentada neste sábado em Termas de Río Hondo. E em meio a uma prova com duas intervenções do safety car, Nicolas Costa venceu mais uma na temporada, superando Lucas Salles ainda na primeira volta.

Miguel Paludo, Werner Neugebauer e Alceu Feldmann completaram o pódio. Segundo, Salles foi o vencedor na Sport enquanto Bruno Campos, em 13º, levou a melhor na Rookie.

Na largada, Costa e Salles disputaram a ponta desde o primeiro metro, com o líder do campeonato levando a melhor e assumindo a liderança, mas com o piloto da classe Sport ficando na cola. Logo na sequência, o safety car precisou intervir após Lineu Pires ficar com o carro na caixa de brita. Frangulis também teve problemas na volta de abertura com furo de pneu.

A relargada veio com 20 minutos ainda no relógio, tendo Nicolas Costa na ponta, conseguindo abrir para Lucas Salles, que era pressionado por Miguel Paludo e Werner Neugebauer, com Alceu Feldmann completando o top 5.

Com a disputa pela segunda posição quente, Costa ia abrindo mais de 2s de vantagem para o pelotão liderado por Salles quando o SC foi acionado novamente, agora pelo abandono de Darwich, que ficou com o carro parado na lateral da pista.

A nova bandeira verde deu as caras com 11 minutos ainda no relógio. Costa aproveitou para abrir diferença novamente para Salles, que ainda tinha Paludo em sua cola, enquanto Neugebauer, Feldmann e Chico Horta já ficavam um pouco mais atrás.

No final, Nicolas Costa não teve problemas para garantir mais uma vitória na temporada 2023, aumentando sua vantagem na liderança no campeonato. Lucas Salles foi o segundo, com Miguel Paludo, Werner Neugebauer e Alceu Feldmann completando o pódio. Com isso, Salles garantiu ainda a vitória na Sport, enquanto Bruno Campos, em 13º, levou a melhor na Rookie.

A Porsche Cup volta ao circuito de Termas de Río Hondo no domingo para as corridas que fecham a sexta etapa da temporada 2023. A largada da Carrera Cup, que abre as atividades, está marcada para 13h40, horário de Brasília, com transmissão do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

Confira o resultado final da corrida 1 da Carrera Cup da Porsche em Termas de Río Hondo:

1 – Nicolas Costa (Carrera Cup)

2 – Lucas Salles (Carrera Sport)

3 – Miguel Paludo (Carrera Cup)

4 – Werner Neugebauer (Carrera Cup)

5 – Alceu Feldmann (Carrera Cup)

6 – Francisco Horta (Carrera Sport)

7 – Rodrigo Mello (Carrera Cup)

8 – Raijan Mascarello (Carrera Sport)

9 – Nelson Marcondes (Carrera Sport)

10 – Nelson Monteiro (Carrera Sport)

11 – Marçal Müller (Carrera Cup)

12 – Peter Ferter (Carrera Sport)

13 – Bruno Campos (Carrera Rookie)

14 – Eduardo Menossi (Carrera Sport)

15 – João Barbosa (Carrera Rookie)

16 – Paulo Sousa (Carrera Rookie)

17 – Gustavo Farah (Carrera Rookie)

18 – Edu Guedes (Carrera Rookie)

19 – Piero Cifali (Carrera Rookie)

20 – Rouman Ziemkiewicz (Carrera Sport)

21 – Carlos Campos (Carrera Rookie)

ABANDONARAM

Ayman Darwich (Carrera Sport)

Franco Giaffone (Carrera Sport)

Georgios Frangulis (Carrera Sport)

Lineu Pires (Carrera Sport)

