Logo após o triunfo de Nicolas Costa na Carrera Cup, foi a vez dos pilotos da classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil irem à pista de Termas de Rio Hondo para a primeira corrida da sexta etapa da temporada 2023. E em meio à ameaça de chuva, Antonella Bassani aproveitou o erro de Eduardo Taurisano para conquistar uma importante vitória pensando no campeonato.

Segundo colocado, Antônio Junqueira venceu também pela Sport. Josimar Júnior foi o terceiro, com Marcelo Tomasoni em quarto e Célio Brasil em quinto, triunfando pela Rookie

A regressiva foi iniciada com o grid ainda sob SC após Gustavo Zanon ter problemas com seu carro com a roda escapando de seu Porsche. O resgate forçou a manutenção do carro de segurança na pista. A bandeira verde veio após dois minutos e meio no relógio.

Bassani soube fechar a porta para Junqueira, enquanto Taurisano perdia terreno, caindo para terceiro. Já o líder Tomasoni vinha em sexto, mas logo subiu para quarto.

Na terceira volta, Taurisano conseguiu retomar a segunda posição em cima de Junqueira, mas isso permitiu que Bassani abrise uma vantagem de mais de 1s na frente. Se aproveitando da ausência do lastro, Taurisano rapidamente foi reduzindo a diferença para Antonella. Com 14min para o fim, o piloto do #88 teve uma tangência melhor de curva para dar o bote e assumir a ponta.

Mas, menos de cinco minutos depois, Taurisano cometeu um erro e acabou rodando e perdendo posições, caindo para quinto. Com isso, Bassani não somente retomou a liderança como também abriu uma vantagem de 3s6 para o pelotão de Junqueira, Tomasoni, Mariotti e Taurisano.

Em meio a uma disputa entre terceiro, quarto e quinto colocados, Mariotti tomou um toque de Taurisano, que ficou com a carenagem danificada e com problemas no carro. E sem envolvimento nenhum nessa história, Tomasoni acabou errando e perdendo as posições que havia conquistado. Sem condições de seguir, Taurisano acabou abandonando a minutos do fim.

No final, Antonella Bassani cruzou a linha de chegada com folga para garantir uma importante vitória pensando no campeonato. Se livrando da confusão, Antônio Junqueira ficou com a segunda posição, obtendo também a vitória na Sport. Completaram o pódio na geral: Josimar Júnior, Marcelo Tomasoni e Célio Brasil, vencedor na Rookie.

A Porsche Cup volta ao circuito de Termas de Río Hondo no domingo para as corridas que fecham a sexta etapa da temporada 2023. A largada da Carrera Cup, que abre as atividades, está marcada para 13h40, horário de Brasília, com transmissão do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

Confira o resultado final da corrida 1 da Sprint Challenge da Porsche em Termas:

1 – Antonella Bassani (Sprint Challenge)

2 – Antônio Junqueira (Challenge Sport)

3 – Josimar Júnior (Sprint Challenge)

4 – Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge)

5 – Célio Brasil (Challenge Rookie)

6 – Sadak Leite (Challenge Sport)

7 – Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

8 – Artur Ramos (Challenge Sport)

9 – Israel Salmen (Challenge Sport)

10 – SangHo Kim (Challenge Sport)

11 – Urubatan Júnior (Sprint Challenge)

12 – Cristian Mohr (Sprint Challenge)

13 – Wagner Pontes (Challenge Rookie)

14 – Walter Lester (Challenge Sport)

15 – Eric Santos (Challenge Rookie)

16 – Luiz Souza (Challenge Rookie)

ABANDONARAM

Eduardo Taurisano (Sprint Challenge)

Sebá Malucelli (Challenge Sport)

Ramon Alcaraz (Challenge Sport)

Gustavo Zanon (Challenge Sport)

