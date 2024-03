Reafirmando o compromisso com a promoção das mulheres no esporte a motor, a Porsche Cup C6 Bank tem o orgulho de montar equipes 100% femininas para suas duas pilotos que alinharão no grid em 2024, a atual campeã da Sprint Challenge Antonella Bassani e a estreante na Sprint Trophy, a skatista e atleta olímpica Leticia Bufoni.

Antonella retorna para seu segundo ano na categoria dos carros de competição mais produzidos do planeta para defender o título conquistado sob os olhares da Fórmula 1 na temporada passada. A segunda temporada da catarinense do carro #72 começa na pista em que Antonella escreveu seu nome na história da categoria, se tornando a primeira mulher a vencer uma corrida da Porsche Cup no Brasil. Assim como na temporada anterior, a equipe que cuidará do #72 é composta inteiramente por mulheres.

Já a skatista profissional e atleta olímpica Leticia Bufoni, que estreia em 2024 na categoria e faz sua primeira corrida oficial nos carros de competição mais produzidos do planeta, também terá uma equipe formada 100% por mulheres.

"É algo muito especial para mim estar aqui abrindo minha segunda temporada na categoria, ainda mais no Dia Internacional das Mulheres", disse Bassani. "Ter feito minha estreia na categoria ano passado foi algo muito importante para a minha carreira e encerrar o ano com o título foi excepcional. Agora começamos a jornada já com a cabeça em disputar o campeonato, pois já conheço meu potencial pelo que apresentamos em 2023".

"Este ano quero bater ainda mais marcas importantes dentro da categoria. Minha meta é ser melhor em tudo que eu conseguir, sinto que comecei performando ainda melhor do que no dia que venci aqui em Goiânia na temporada passada. Estrear no nosso dia vai ser incrível e pode ter certeza que se a vitória vier, vai ser para todas nós mulheres".

“Estou muito feliz com essa parceria com a Mobil para a Porsche Cup", comentou Bufoni. "É muito legal saber que uma marca desse tamanho acredita no meu potencial no automobilismo. A marca tem tudo a ver comigo e gosto bastante do propósito e dos valores dela. Eles investem bastante em novos talentos e, principalmente, no público feminino. Acho que essa parceria já nasceu vitoriosa”.

A Porsche Cup C6 Bank tem como tradição ter mulheres em posições de destaque na promoção do evento, encabeçando cadeiras de chefia e coordenação nos departamentos de marketing, eventos e outras áreas importantes da categoria.

"Estou muito orgulhosa de ter duas equipes femininas na pista este ano", disse Regina Franzé, diretora de marketing da Porsche Cup. "A Porsche Cup sempre abraçou iniciativas que aproximam as mulheres ainda mais do mundo do automobilismo, como o FIA Girls On Track e outras campanhas ligadas ao público feminino, as ações do Outubro Rosa, por exemplo. Estamos contentes em ter ainda mais mulheres em todas as partes da categoria neste ano".

