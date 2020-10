Experientes pilotos na Porsche Cup, Lico Kaesemodel e Alceu Feldmann são referências do automobilismo brasileiro. Os dois residem hoje em Curitiba, e uma rivalidade entre eles foi levantada após as etapas do Velocitta e em Interlagos.

Kaesemodel e Feldmann se chocaram, o que complicou a corrida de ambos, e Alceu ainda trouxe uma punição para Goiânia neste final de semana por conta disso.

Apesar do encontrão nas pistas, as rusgas parecem ter parado mesmo das zebras para dentro. Ambos refutaram qualquer rivalidade e veem o incidente como coisa do passado.

“Acho que não virou realidade. Acho que não. Tenho que pensar é no Miguel Paludo que está em primeiro, não no Alceu. Já conversamos e acredito que sejam águas passadas”, relevou Lico que tenta se recuperar na tabela de classificação.

Já para Alceu, a batida é vista até como um azar por envolver outro carro e disputa natural diante dos combates dentro das pistas. Apesar disso, Feldmann reiterou que ambos devem ter mais cautela nas brigas por posições.

“Somos da mesma cidade. Ele estava se enfiando em curvas a mais do que devia. Eu dei azar, fui passar um outro carro e bati nele. Mas acho que não tem rivalidade. Só temos que tomar mais cuidado para não encostar um carro no outro”, comentou Feldmann.

