A Porsche Cup Brasil é uma categoria que conta com muitos pilotos experientes. E na semana que vem, em Goiânia, ganhará mais um reforço de peso. Felipe Massa, segundo piloto brasileiro com mais corridas na Fórmula 1, disputará a segunda etapa da Endurance, com provas de maior duração e com revezamento de pilotos.

Sorte para Lico Kaesemodel, que será o companheiro de Massa em mais uma oportunidade. Na última, em Interlagos, terminaram em uma boa posição, mas foram punidos por um choque de Lico com Alceu Feldmann. Desta vez, a expectativa é ir melhor para subir da 6ª colocação geral na Carrera Cup.

“A expectativa é boa. É bom que eu já estou aqui treinando e na semana que vem ele (Massa) chega. Na quinta-feira pela manhã o Felipe está por aqui e começamos a revezar nos treinos. Ficamos em terceiro na última, mas levamos uma punição por conta de um toque”, opinou Lico.

No quesito companheiro de revezamento, poucos nomes poderiam ser tão competitivos. Ex-Ferrari e Williams na principal categoria do automobilismo mundial, Felipe certamente será nome importante em Goiânia.

“O Massa é um cara que tem longa experiência, não tem o que dizer dele, e só vem a agregar para o time”, reiterou Kaesemodel.

Após receber a Sprint neste final de semana, a Porsche Cup se mantém em Goiânia para a Endurance, com transmissão do Motorsport.com.

