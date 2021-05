A Porsche Cup Brasil está de volta e neste sábado no Velocitta aconteceram as corridas 1 da Carrera Cup e GT3 Cup. Após a bandeira quadriculada, os comissários desportivos da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) divulgaram as punições da rodada.

O piloto do carro #8 da GT3 Cup, Lineu Pires, teve acrescidos 20 segundos ao seu tempo de prova. Assim, ele caiu do quarto para nono lugar, após a análise das imagens. Consequentemente, perdeu a vitória na divisão Sport em favor de Vina Neves, o novo quarto colocado. Com a mudança do resultado, Ricardo Fontanari herdou a quinta e última posição no pódio.

Outro efeito da reclassificação da corrida foi a mudança do pole-position para a etapa de encerramento da etapa, neste domingo.

Lucas Salles, vencedor da prova, sorteou o número 8 determinando a respectiva inversão de posições no grid. Assim, a pole agora fica com Eduardo Menossi e o carro #85.

Na corrida da Carrera Cup, o carro #77, de Francisco Horta, recebeu punição de 20 segundos após análise das autoridades. Sendo assim, ele caiu de 17º para 21º no geral, ficando fora do pódio na divisão Trophy, cujo pódio oficialmente foi composto por Sylvio de Barros, Georgios Frangulis, Nelson Marcondes, Eduardo Menossi e Urubatan Junior.

Confira a íntegras das decisões:

Decisão 1

Os Comissários Desportivos no uso de suas atribuições, e após análise das imagens oficiais e câmera on-board dos carros #77 e #16, além de realizar oitiva do piloto #77, DECIDEM:

Nome: Francisco Horta - # 77

Atividade: Corrida 1

Fato: O piloto # 77 – Francisco Horta na curva 10 toca na traseira do carro # 16, fazendo-o rodar e perder várias posições.

Decisão: Penalizar o piloto Francisco Horta #77, com o acréscimo de tempo de 20 segundos ao seu tempo final de prova.

Decisão 2

Os Comissários Desportivos no uso de suas atribuições, após a análise das imagens oficiais, oitiva dos pilotos #8 e #11, e câmera on board dos carros #8 e #11, DECIDEM:

Nome: Lineu Pires - #8

Atividade: Corrida 1

Fato: O piloto acima identificado (#8 – LINEU PIRES), ao iniciar a curva 5, não deixa espaço para o carro #11 que já estava ao seu lado em manobra de ultrapassagem, colidindo com o mesmo e fazendo-o rodar. O carro #11 volta para pista, mas perde várias posições.

Decisão: De acordo com a fundamentação abaixo, DECIDIMOS penalizar o piloto LINEU PIRES #8 com acréscimo de 20 segundos ao seu tempo final de prova.

