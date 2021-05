Porsche Carrera Cup: Muller faz grande largada, domina e vence no Velocitta

Marçal Muller foi o grande vencedor da corrida 2 da Porsche Carrera Cup neste domingo (30) no Velocitta, palco da abertura do campeonato de 2021.

Ele largou na quarta colocação e já no início saltou para a liderança e não perdeu mais. Enzo Elias, que começou em sétimo, também se deu bem e pulou para o segundo posto, posição confirmada no final.

O pole, Cristiano Piquet, foi o melhor novamente na Sport, finalizando em oitavo. Urubatan Jr. foi o melhor na Trophy, após superar Sylvio de Barros no final, com a 11ª posição na geral.

A corrida

Cristiano Piquet foi o pole position para a prova deste domingo, após ter finalizado a corrida de sábado na oitava posição. A largada foi relativamente limpa, com Nelson Marcondes fora da pista ainda no primeiro giro, depois de uma confusão com Edu Rocha Azevedo e Georgios Frangulis. Marçal Muller, que havia largado em quinto, assumiu a ponta, seguido de Enzo Elias e Piquet.

Muller e Elias se descolavam do pelotão seguinte no primeiro terço da prova, com Boesel assumindo o terceiro posto, mas a mais de quatro segundos do líder.

Miguel Paludo, vencedor da corrida de sábado, pressionava Werner Neugebauer pela sétima posição na metade da corrida, mas sem sucesso. Neste momento, Piquet era o melhor na classe Sport, em sexto, e Sylvio de Barros, em 11º, liderava na Trophy.

Muller continuou mostrando força e se distanciou de Elias e recebeu a bandeira quadriculada com tranquilidade, com mais de quatro segundos de diferença. Piquet confirmou a vitória na Sport e Urubatan Jr. levou a melhor na Trophy.

A Porsche Carrera Cup volta nos dias 26 e 27 de junho em Curitiba.

Resultado final em instantes

Veja como foi

PODCAST: O que a liderança inédita de Verstappen representa na F1?

.