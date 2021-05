Porsche Cup: Saiba o que os principais personagens disseram após sábado no Velocitta

A temporada 2021 da Porsche Cup Brasil finalmente começou neste sábado com os treinos de classificação e as primeiras corridas das rodadas duplas da Carrera Cup e GT3 Cup.

Miguel Paludo e Lucas Salles conseguiram converter suas poles em vitórias, mas outros personagens também foram importantes, cada um à sua maneira. Confira o que eles falaram:

Raijan Mascarello (2º colocado na GT3 Cup): “Eu estou muito feliz, conseguindo competir e me divertir. Não esperava chegar tão na frente assim, consegui andar muito tempo na frente e completei em segundo lugar. Estou muito contente com o resultado e com o fato de estar me divertindo acima de tudo.”

Nelson Monteiro (3º colocado na GT3 Cup): “Legal voltar a correr já subindo ao pódio. tivemos uma boa corrida, não conseguimos exatamente o que queríamos no quali. Ser regular e estar sempre andando na frente vai ser importante para o campeonato. Até que tinha condições de atacar o segundo, mas não consegui achar o momento certo. Estamos só começando a temporada e vamos em frente.”

Cristiano Piquet (vencedor na Sport da Carrera Cup): “Foi um ótimo trabalho em equipe. O Nelsinho Piquet me ajudou muito acertando o carro, estava muito tempo parado, então ele foi muito importante nesse ponto, com uma ajuda dessas eu precisava compensar e andar bem. Fico feliz em conseguir essa vitória depois de quatro anos sem correr aqui.”

Lineu Pires (vencedor na classe Sport na GT3 Cup): “Para quem nunca andou de nada, acho que foi bem. Teve um toque ali, que não acho que foi minha culpa, mas foi uma estreia boa. Estou treinando há seis meses para isso e veio o resultado hoje”

Sylvio de Barros (vencedor na Trophy da Carrera Cup): “Não podia ser melhor essa volta para a categoria. acima das expectativas, a corrida na chuva me ajudou muito, estou mais acostumado a andar nessas condições e deu tudo certo, sem palavras para essa corrida.”

Gustavo Farah (vencedor na Trophy da GT3 Cup): “Sensacional participar da primeira competição. Foi uma experiência incrível. Estava com medo antes do começo, mas a estrutura do evento, a qualidade da equipe e toda a instrução que o pessoal nos dá são fantásticos. Estou muito feliz em ter terminado a corrida”

Georgios Frangulis (2º colocado na Trophy da Carrera Cup): “No final das contas eu adoro andar em pista molhada, em todas as provas que andei nessas circunstâncias eu fui bem, acho que a coragem de frear o mais tarde possível. O segundo lugar foi muito bom, até uma surpresa para mim. Estávamos bem com esse segundo lugar na Trophy e mais um pouco a gente ia conseguir brigar talvez por um lugar na Sport. Agora é descansar e focar na corrida de amanhã.”

Caio Castro: “A estreia é sempre especial. Trazer o carro de volta inteiro é muito bom. É tudo muito novo para mim, o ritmo de corrida, entender como os outros pilotos se comportam na pista. Minha prioridade era sentir a primeira corrida e completar. Tive até uma aventura ali acelerando na grama, mas foi muito bom para a estreia, estou muito feliz.”

Veja como foram as corridas

