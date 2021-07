Depois de realizar o sonho de ser o primeiro brasileiro competindo com o novo Porsche 911 GT3 Cup geração 992 em etapa preliminar ao GP da Áustria de Fórmula 1 há duas semanas, Georgios Frangulis e a Oak Racing Team (ORT) voltam suas atenções para outro traçado histórico. Interlagos recebe a terceira etapa da Porsche Cup Brasil em 2021, temporada que marca a estreia do competidor do carro #88 na Carrera Cup.

A pista de São Paulo viu o nascimento da categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta no Brasil em 2005 e desde então recebeu ao todo 185 corridas da Porsche Cup. A mais recente delas foi a prova de encerramento da temporada 2020, corrida de endurance de 500 km vencida justamente por Frangulis em parceria com Gaetano di Mauro na classe GT3 Cup. O Autódromo José Carlos Pace foi também o palco do primeiro contato do piloto com o Porsche de motor 4.0 litros da Carrera Cup, nos testes de pré-temporada realizados em fevereiro.

Novato na divisão principal em 2021, o ‘Grego’ pontua no geral e nas classes Sport e Trophy. Ele já foi ao pódio este ano e está a apenas três pontos do top-5 na divisão voltada para competidores estreantes.

Terceira etapa do calendário, a jornada em Interlagos fecha a primeira metade do campeonato de Sprint e possivelmente deve apontar os favoritos a lutar pelos títulos em cada categoria. Nesse sentido, o piloto ORT espera tirar o máximo dos treinos livres e quali, para conseguir uma posição de largada capaz de render corridas limpas e bons pontos na tabela.

“Sou completamente apaixonado por Interlagos desde sempre”, disse Frangulis. “Sempre é um prazer treinar e competir nesta pista. Vou tentar relembrar o que evoluímos da pré-temporada em fevereiro, que já tem um tempo.”

“Na Áustria andei em um carro sem ABS, então aqui em Interlagos inicialmente o foco será virar a chavinha e lembrar que eu posso dar uma patada no freio e segurar, que não preciso ficar tirando o pé do freio para evitar de a roda bloquear pois o ABS faz isso por mim.”

“Vamos aproveitar o máximo do tempo de pista desde os treinos e tirar o máximo proveito para recuperar depois da etapa de Curitiba, que não foi a melhor pra mim.”

Veja como foi a etapa de Curitiba

PODCAST: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

.