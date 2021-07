A Equivoco Racing parte para Interlagos, palco da terceira etapa da Porsche Cup Brasil, buscando repetir o desempenho dos dois encontros anteriores, no Velocitta e em Curitiba: ir ao pódio, se possível no lugar mais alto, e continuar na liderança do campeonato da principal categoria, a Carrera Cup, com Marçal Muller.

O "Homem de Gelo" possui já duas vitórias, quatro pódios e lidera a tabela de pilotos da Carrera Cup com 70 pontos, contra 67 de Miguel Paludo e 64 de Werner Neugebauer - disputa que deve seguir intensa até a conclusão da temporada 2021 em 4 de dezembro, também no circuito paulista, onde Marçal conquistou seus dois títulos.

"Interlagos é muito especial, pois traz recordações dos títulos conquistados e dos bons momentos. Quero que o fim de semana entre para esta relação, pois pretendo seguir com a meta de pontuar bem e manter a liderança do campeonato", comentou o piloto gaúcho de Novo Hamburgo.

Quem também parte animado para o fim de semana é Paulo Totaro. Um dos nomes mais queridos do grid chega embalado por um pódio na categoria Trophy da classe GT3 Cup e disposto a ganhar mais dois troféus.

"Por ser a pista mais conhecida de todos os pilotos, Interlagos se torna a mais difícil de todas, pois você precisa achar aquele detalhe, aquela vírgula escondida que certamente vai fazer a diferença. Uma boa posição de largada será fundamental se quiser brigar pelo pódio."

