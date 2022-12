Carregar reprodutor de áudio

Um ano de evolução e aprendizado. Foi assim a temporada 2022 da Porsche Endurance Series para Pedro Boesel e Eduardo Menossi.

A competição de provas longas da Porsche Cup teve sua etapa final disputada no último sábado (3), no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), quando Boesel e Menossi tiveram a companhia de Sérgio Sette Câmara.

Após um sétimo lugar na classe Carrera Sport na prova derradeira, a dupla comemorou a melhoria de desempenho obtida ao longo das três provas do campeonato.

“Ficamos muito felizes com nossa performance”, sintetizou Boesel. “Tivemos nossa melhor posição de largada do ano nesta última etapa. Fiquei muito feliz com a evolução do Menossi ao longo do ano, ele terminou fazendo a melhor classificação da vida dele".

"E o Sérgio Sette Câmara também performou super bem”, continuou. “Na corrida, porém, não tivemos sorte - essa é a palavra. Na segunda parada, fizemos nosso pit stop e o Safety Car entrou duas voltas depois. A maioria das equipes ainda não tinha parado e nos atrasamos”, explicou.

Com um pódio conquistado em três etapas, Boesel encerra a temporada com uma avaliação positiva do desempenho na pista.

“Tivemos uma performance não tão boa na primeira etapa. Na segunda, fomos superbem. O carro evoluiu, performamos bem e fomos para o pódio. Na última, o resultado não foi o esperado, mas fizemos nossa melhor performance no ano”, finalizou.

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #206 – Saída de Binotto resolve os problemas da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: