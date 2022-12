Carregar reprodutor de áudio

Nelson Monteiro e Alan Hellmeister terminaram mais um ano em alta na Porsche Endurance Series. Na etapa decisiva do campeonato de provas de longa duração da Porsche Cup, disputada no último sábado (3), no circuito de Interlagos, em São Paulo (SP), Monteiro e Hellmeister chegaram na quinta colocação da classe Carrera Rookie. Na prova, com 4h30min de duração, a dupla contou com a companhia de JP Mauro.

Com o resultado, Monteiro e Hellmeister, que juntos foram campeões nas duas últimas temporadas da Endurance Series, terminaram o campeonato na terceira colocação da categoria. Mas mesmo sem o tricampeonato, o balanço do duo sobre o ano foi positivo.

“Faltou pouco para conseguirmos engatar nosso terceiro título em sequência. Fomos ao pódio debaixo de muita água em Interlagos e só tenho a agradecer ao Alan e ao JP, que mandaram muito bem, tal como os nossos estrategista, engenheiro e mecânicos”, destacou Monteiro.

Para 2023, o competidor espera voltar a lutar pelo título com a mesma intensidade deste ano. “Fomos bicampeões da Endurance Series nos dois últimos anos e, nas provas Sprint, fui vice-campeão da Carrera Rookie. Vou me dedicar ao máximo na intertemporada para levantar os troféus que escaparam neste ano”, finalizou.

