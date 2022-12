Carregar reprodutor de áudio

O último evento da temporada 2022 da Porsche Cup Brasil marcou o retorno de um dos grandes nomes do automobilismo nacional às pistas neste sábado, em Interlagos: Christian Fittipaldi, que não corria desde 2019, compôs trio com Ricardo Fontanari e Matheus Iorio na classe Sprint Challenge da Endurance Series e venceu a rodada final do campeonato de corridas longas neste fim de semana, concluindo uma volta triunfal às competições em uma breve "pausa" na aposentadoria.

Ao Motorsport.com, o multicampeão das 24 Horas de Daytona e ex-piloto da Fórmula 1 falou sobre como se deu o convite para participar da etapa. "Cinco dias atrás eu estava sentado no sofá de casa assistindo televisão, daí toca o telefone: 'Ah, vamos correr de Porsche!'... Foi assim. Eu: 'Onde, como, que carro...?'. Mas não precisou nem de duas ou três pessoas para eu me convencer", revelou o filho de Wilsinho Fittipaldi e sobrinho de Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial da F1.

"Na classe em que a gente estava, todo mundo envolvido... O Fontanari anda muito bem aqui e antes de nada eu queria falar para ele: 'Obrigado pelo convite'. E pro Matheus também. Nessa readaptação rápida, é óbvio que eles também me ensinaram algumas manhas do carro", explicou.

"Vou falar o que? Não poderia ter sido melhor. E queria também agradecer ao Dener [Pires, CEO da Porsche Cup Brasil] e ao pessoal da categoria: merecem um parabéns gigantesco. O evento é fora do comum", elogiou Christian, que correu por Minardi e Footwork na F1 entre 1992 e 1994.

Entretanto, o bicampeão da IMSA (categoria norte-americana de endurance) criticou a direção de prova por não ter interrompido os 500 km de Interlagos quando a chuva passou a cair de maneira mais forte no circuito, em pleno fim de tarde/início de noite na capital paulista.

"Estou saindo daqui da pista sincero como eu sempre sou, e com um gosto um pouco amargo. Não consegui entender por que a corrida continuou por tanto tempo, sendo que, na hora que eu desci do carro, depois do meu primeiro stint... Não importa a posição em que estávamos, eu já fui reclamar que, naquele momento, a pista não tinha condição nenhuma, o que estava colocando todos os pilotos em risco", ponderou ele, que também foi o campeão de 1991 da Fórmula 3000.

"Acho que isso está muito acima da posição na qual você vai terminar a corrida. Isso é insignificante [perto das questões de segurança]. Tivemos exemplos aqui em Interlagos, no mesmo ponto (na curva do Café), que eu não gosto nem de lembrar e nem de pensar sobre, então ficou isso na minha cabeça. Não vou mentir para ninguém. Foi um dos maiores 'doces amargos', mas, no fim, acabou dando tudo certo para todo mundo e o mais importante é que ninguém se machucou", completou.

Confira o resultado da Endurance Challenge – 500 km Interlagos

#26 Christian Hahn e Diego Nunes 4:30:35.232 #73 Adroaldo Weisheimer e Enzo Elias** +2.581 #70 Lucas Salles, Rafael Suzuki e Fran Lara* +12.064 #17 Leonardo Sanchez, Átila Abreu e Marçal Muller** +12.195 #80 Rouman Ziemkiewicz, Gabriel Casagrande e Renan Pizii* +18.006 #116 Marcelo Hahn e Allam Khodair* +24.378 #77 Francisco Horta, William Freire e Pedro Aguiar* +29.891 #888 Lineu Pires, Beto Gresse e Vitor Meira** +31.852 #88 Georgios Frangulis e Cesar Ramos* +33.634 #99 Jeff Giassi e Nicolas Costa +48.323 #7 Miguel Paludo e Dennis Dirani -1 volta 1 #8 Werner Neugebauer e Ricardo Zonta -1 volta #87 Nelson Monteiro, Alan Hellmeister e JP Mauro** -1 volta #33 Bruno Campos, Giuliano Losacco e Ricardo Maurício** -1 volta #121 João Barbosa e João Gonçalves** -2 voltas #85 Eduardo Menossi, Pedro Boesel e Sergio Sette Câmara* -2 voltas #3 Franco Giaffone e Rubens Barrichello* -2 voltas #44 Gustavo Farah e Sebastian Moreno** -2 voltas #25 Paulo Sousa, Bia Figueiredo e Galid Osman** -2 voltas #34 Ricardo Fontanari, Matheus Iorio e Christian Fittipaldi -2 voltas #9 Edu Guedes, Carlos Ambrósio e Caio Collet** -2 voltas #199 Nelson Marcondes e Renan Guerra -3 voltas #777 Josimar Junior e Sergio Ramalho* -3 voltas #555 Ayman Darwich e Sergio Jimenez -3 voltas #66 Sadak Leite e Fabio Carbone** -4 voltas #14 André Gaidzinski, Nasser Aboultaif e Gabriel Robe** -4 voltas #145 Carlos Renaux, Luiz Razia e Pedro Costa -4 voltas #74 Piero Cifali e André Bragantini Junior** -5 voltas #1 Alceu Feldmann e Guilherme Salas -5 voltas #002 Junior Dinardi e Yuri Alves** -6 voltas

*Sport

**Rookie

Em itálico, Porsche Sprint Challenge

-

Classificação final da Endurance Series (cinco primeiros)

Challenge Rookie Sadak Leite e Fabio Carbone – 210 Andre Gaidzinski – 199 Junior Dinardi e Yuri Alves - 185 Piero Cifali e André Bragantini Jr – 139 Nasser Aboultaif e Gabriel Robe - 108

Challenge Sport

Josimar Jr e Sergio Ramalho – 222 Sadak Leite e Fabio Carbone – 192 Andre Gaidzinski – 180 Junior Dinardi e Yuri Alves – 166 Piero Cifali e Andre Bragantini jr – 125

Challenge

Nelson Marcondes e Renan Guerra – 211 pontos Josimar Jr e Sergio Ramalho – 182 Ayman Darwich e Sergio Jimenez – 171 Sadak Leite e Fabio Carbone – 145 Carlos Renaux e Luiz Razia - 134

Carrera

Christian Hahn e Diego Nunes – 181 pontos Enzo Elias e Adroaldo Weisheimer – 164 Alceu Feldmann e Gui Salas – 161 Jeff Giassi e Nicolas Costa – 139 Lineu Pires e Beto Gresse - 118

Carrera Sport

Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande – 198 pontos Lucas Salles e Rafael Suzuki - 187 Francisco Horta e William Freire – 175 Marcelo Hahn e Allam Khodair – 174 Georgios Frangulis e Cesar Ramos – 158

Carrera Rookie

Enzo Elias e Adroaldo Weisheimer – 212 pontos Lineu Pires e Beto Gresse – 190 Nelson Monteiro e Alan Hellmeister - 188 Leo Sanchez e Átila Abreu – 162 Paulo Sousa e Galid Osman - 135

-

Os campeões de 2022

Campeonato Endurance Challenge

Carrera Cup – Christian Hahn e Diego Nunes

Carrera Sport – Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande

Carrera Rookie – Adroaldo Weisheimer e Enzo Elias

Challenge – Nelson Marcondes e Renan Guerra

Challenge Sport – Josimar Junior e Sergio Ramalho

Challenge Rookie – Sadak Leite e Fabio Carbone

Overall

Carrera – Enzo Elias

Challenge – Nelson Marcondes

-

Campeonato de Sprint

Carrera Cup – Enzo Elias

Carrera Sport – Franco Giaffone

Carrera Rookie – Lineu Pires

Challenge – Raijan Mascarello

Challenge Sport – Campeão Guilherme Bottura

Challenge Rookie – Gustavo Zanon

Veja como foi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #206 – Saída de Binotto resolve os problemas da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: