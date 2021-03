Promotor da Porsche Cup aposta em maior alcance da categoria com provas na Band

A Porsche Cup Brasil deu o pontapé inicial para a temporada de 2021 nesta quinta-feira (25), com a pré-temporada em Interlagos. O campeonato – de fato – vai começar nos dias 20 e 21 de março no autódromo paulistano, com a primeira etapa do campeonato Sprint.

Junto aos pilotos e engenheiros esteve também o promotor da categoria, Dener Pires, que atendeu à reportagem do Motorsport.com para falar sobre as novidades para a nova temporada.

Mas mesmo com um campeonato pela frente, muitas coisas ainda estão relacionadas ao ano passado, por causa da pandemia do novo coronavírus.

“Nesta temporada, aprendemos um pouco com essa história de pandemia, então sabemos como agir um pouco melhor, parece que as pessoas estão mais tranquilas, porque sabem que o vírus tem uma dinâmica que a gente não controla.”

“Temos um calendário super bem-feito, bem distribuído, vamos voltar ao Algarve, estivemos lá em 2012 e 2013, é uma pista sensacional. Muitas pessoas viram como ela é na F1, é um traçado seletivo, tem curvas de alta, de baixa, pontos cegos, tem de tudo, qualquer piloto e espectador vai adorar.”

“E vamos lidando com o fator pandemia, nos ajustando, para que consigamos fazer um ano ainda melhor, e tomara que até o fim do ano estejamos 100% livre desse mal.”

A Porsche costuma reunir grandes nomes do automobilismo brasileiro e um exemplo disso é o atual hexacampeão da categoria, Miguel Paludo, que voltou a fazer uma prova de NASCAR depois de oito anos e conseguiu chegar na sétima posição em Daytona, após ter largado em 35º. Mas Dener ressalta que o piloto gaúcho não estará sozinho na briga por mais um caneco.

“A Porsche Cup sempre reuniu os carros de alta tecnologia, do lado de pilotos competitivos. O Miguel (Paludo) acabou de dar um show na NASCAR há uma semana, mas tem o Werner (Neugebauer), que ganhou o campeonato dele em 2019, ou seja, não está tão fácil para o Miguel. A mesma coisa acontece nas outras categorias, tanto na Carrera como na GT3, temos vários pilotos que migraram da 3.8 para a 4.0, o que será um grande desafio para eles também, com um carro mais potente, com freio diferente, com tudo isso, acho que o resultado é um grande show para todo mundo poder assistir.”

Outra grande novidade da Porsche Cup Brasil será a transmissão pela TV. A categoria dos carros de competição mais vendido do mundo estará de volta à Band. Dener Pires celebrou a novidade.

“Nada melhor poder colocar isso em um meio de transmissão, que é uma TV aberta, a Band sempre teve uma tradição muito grande no esporte, durante muito tempo no automobilismo, e agora retoma com força total, com a F1, Stock Car, Copa Truck, nós, então tudo isso colabora para que o nosso show seja espalhado para muito mais pessoas, essa é a nossa aposta.”

