Porsche Cup Brasil: Confira o que disseram os poles para etapa de Interlagos

A Porsche Cup Brasil está de volta! Nesta sexta-feira aconteceram os primeiros treinos livre e classificatórios da categoria dos carros de corrida mais vendidos do mundo. O Autódromo de Interlagos recebeu a categoria pela segunda vez em 2020, após cinco meses.

Na Carrera Cup, a pole ficou com o piloto da Shell, Lico Kaesemodel, que foi apenas 0s006 mais rápido que Miguel Paludo. Rouman Ziemkiewicz foi o mais rápido pela Sport, 13º no geral.

Francisco Horta largará na frente na corrida 1 da GT3 Cup deste sábado, ao derrotar Nelson Marcondes, que é o pole da Sport.

Confira o que cada um deles falou após a sessão

“O Q1 não foi muito bom. Entramos em nono e quase ficamos fora. Mas sabia que tinha um carro bom, concentrei bem para o Q2 e fiz três voltas rápidas na sequência, para ficar um pouco na frente do Miguel. Estou muito feliz em largar na pole”

Lico Kaesemodel, pole da Carrera Cup

“As expectativas para amanhã são de largar em primeiro da categoria e terminar em primeiro também. O quali foi tenso para mim. Esperava um resultado melhor no geral, até por conta do resultado no treino livre. Feliz demais com esse P1 na categoria. Minha primeira aparição no Q2 vai ficar para a próxima etapa”

Rouman Ziemkiewicz, pole na categoria Sport da Carrera Cup

“Essa pole é um trabalho de todo o final de semana. Estamos voltando a ter contato com o carro de verdade. Durante a pandemia muitos andaram de simulador, mas não é a mesma coisa. Foi bom matar a saudade do carro.

Não estava andando bem durante o final de semana, mas me acertei com o carro nesse quali, inclusive acredito que essa volta da pole tenha sido minha melhor volta desde que eu comecei a correr na Porsche Cup.”

Chico Horta, pole da GT3 Cup

“Está sendo um ótimo final de semana até agora. Durante os treinos livres não passamos nenhuma vez os pneus novos, para ter eles zerados para o Q1 e Q2. A intenção era cravar a pole da geral também. Infelizmente não veio, mas essa foi minha melhor classificação na Porsche até então. Feliz com os resultados de hoje e muito confiante para amanhã.”

Nelsinho Marcondes, pole na categoria Sport da GT3 Cup

PORSCHE CUP 2020 - Treino Classificatório - Etapa 02 - INTERLAGOS - Campeonato Sprint