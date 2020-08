Nesta sexta-feira, em Interlagos, Dener Pires, promotor da Porsche Carrera Cup Brasil falou em primeira mão ao Motorsport.com sobre os rumos da categoria em 2020.

Dener falou sobre como ficam as etapas da Porsche, apesar dos contratempos sofridos com a pandemia.

“Vamos entregar o mesmo número de etapas que já estavam estipuladas no nosso calendário desde o começo do ano. Nove etapas em oito datas diferentes. A grande diferença do calendário fica por conta do formato. Nas etapas onde teríamos corridas tanto de endurance quanto de Sprint, agora teremos apenas as corridas de endurance. E nas datas de Sprint apenas as corridas de Sprint.”

Na contramão de diversas categorias que enxugaram a quantidade de provas, na Porsche haverá uma corrida a mais do que o programado para este ano: “Passaremos a ter três baterias em vez de duas, como era previsto anteriormente. Como o campeonato de Sprint foi afetado por essa interrupção nas atividades por conta da pandemia, entregaremos uma corrida extra no campeonato como um bônus. Essa corrida não terá custo nenhum extra para os pilotos, apenas dos jogos de pneus utilizados.”

Com esta novidade, o campeonato de Sprint passa a ter 13 provas, em vez das 12 que já estavam programadas. O fim de semana de 15 de novembro segue no calendário, mesmo sem a realização do GP do Brasil de F1 em Interlagos - a única adaptação neste caso será antecipar para sábado (14) as corridas, para não conflitar com a eleição municipal no dia 15.

Em relação ao regulamento, Dener Pires falou que não haverá alteração: “Em relação aos descartes, seguem sendo apenas duas pontuações que não serão computadas no resultado final, ao todo, o piloto somará 11 provas para configurar sua pontuação final.”

Confira o calendário da Porsche Cup para 2020 após a pandemia:

15 de agosto – Interlagos | Sprint

19 de setembro – Vellocitta | Endurance

26 de setembro – Vellocitta | Sprint (rodada tripla)

17 de outubro – Goiânia |Sprint (rodada tripla)

24 de outubro – Goiânia | Endurance

14 de novembro – Interlagos |Sprint (rodada tripla)

6 de dezembro – 500km de interlagos |Endurance

